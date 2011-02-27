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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:48
как в Привате заказать 2700 а не 2400?
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J
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:52
mixmax написав:
Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Например, у Вас договор действует до 27 декабря включительно, то 27 декабря в 8 часов утра банк возвращает на валютную карту тело депозита и %.
Если просто снимать валюту в кассе банка, то идёт стандартный тариф снятия с карты 0,75 % + 15 ₴. Если заказать валюту для снятия депозита, то будет тариф 15 ₴.
Получить средства можно только в отделении ТАС. Заказать можно до окончания действия депозита и заказ надо сделать до 11:00 понедельника с учётом особенностей
.
В каждом отделении ТАС может быть своя процедура снятия: или идти сразу в кассу, или сначала к менеджеру и потом в кассу. Будет две бумажки: одна на выдачу заказа, другая на комиссию 15 ₴ (её можно оплатить со своих средств).
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Howl
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:55
mustbe написав:
Так ТопN - именно это и делает, отбрасывает некошерных. Просто чуток иначе.
Проще указать целое число (10/15/20) чем невнятный и не очевидный курс с 4-мя знаками после точки
согласился. немного не так но в принципе те же яйца только в профиль
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mephala
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:59
Howl написав: mixmax написав:
Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Например, у Вас договор действует до 27 декабря включительно, то 27 декабря в 8 часов утра банк возвращает на валютную карту тело депозита и %.
Если просто снимать валюту в кассе банка, то идёт стандартный тариф снятия с карты 0,75 % + 15 ₴. Если заказать валюту для снятия депозита, то будет тариф 15 ₴.
Получить средства можно только в отделении ТАС. Заказать можно до окончания действия депозита и заказ надо сделать до 11:00 понедельника с учётом особенностей
.
В каждом отделении ТАС может быть своя процедура снятия: или идти сразу в кассу, или сначала к менеджеру и потом в кассу. Будет две бумажки: одна на выдачу заказа, другая на комиссию 15 ₴ (её можно оплатить со своих средств).
Сегодня родилась такая мысль, которую хотел бы обсудить: а можно при снятии депозита Изи "невыплачиваемый остаток" положить на ТАСовский Ощадный в долларах(евро)? Это ж одна касса, по сути.
Ну, чтобы не возиться с валютообменом мелочи.
Никто не думал о таком?
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Искатель
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Додано: Вів 03 січ, 2023 18:17
Сьогодні відкривав у Ізі депозити собі і дружині.
У 16-40 100 тис обміняв на 2707 доларів.
У 17-40 100 тис перетворилися на 2670.
Курс за годину змінився на на кращий бік.
Прикро, тепер Ізі став не цікавим.
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Snower
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Додано: Вів 03 січ, 2023 18:43
Snower написав:
Сьогодні відкривав у Ізі депозити собі і дружині.
У 16-40 100 тис обміняв на 2707 доларів.
У 17-40 100 тис перетворилися на 2670.
Курс за годину змінився на на кращий бік.
Прикро, тепер Ізі став не цікавим.
Мені в 16:05 уже писало курс 37,4462, ось доказ:viewtopic.php?p=5525153#p5525153
Як Ви могли у 16:40 купити по старому курсу, не уявляю.
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Искатель
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Додано: Вів 03 січ, 2023 18:45
Неделю назад меняли в обменниках по 40 и на дело по 37,3, а сегодня меняют по 40,5 и на дело по 37,44. Что теряют????
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:16
Искатель написав:
Сегодня родилась такая мысль, которую хотел бы обсудить: а можно при снятии депозита Изи "невыплачиваемый остаток" положить на ТАСовский Ощадный в долларах(евро)? Это ж одна касса, по сути.
Ну, чтобы не возиться с валютообменом мелочи.
Никто не думал о таком?
Це можливо, але скоріш за усе не на усю суму. Центи (якщо вклад у долярах) та суму, яка не кратна 5 ойро (для вкладу в ойро) касирка скоріш за все так "перекидувати" відмовиться. Ці суми прийдеться продавати. В деяких банках можна докупити до цілого долара чи до 5€, як з цим у Тасі чесно кажучи не в курсі.
Востаннє редагувалось Alien
в Вів 03 січ, 2023 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:17
Investor_K написав:
У меня в карманах курточек штук 20 этих резинок. При том, что еще кучу выкинул.
жируете
я у кассиров забираю если вижу что в бумажки со штампиками засунули
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cohan
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:21
Frez написав:
А чем ФОП отличается от физлица ,для открытия депо , надо больше каких то разрешений
?
счет на учет в налоговую
в некоторых банках может стать о*есть каким препятствием: покупка валюты до Х, а счет еще не поставился - гуляй, Вася, приходите завтра
впрочем, таких все меньше
на сегодня только два бесящих: Правекс с 10:30 уже должно быть все сделано, и КредиАгриколь - до 11 подать заявку
Креди, кстати, почти исправился, теперь не нужен второй заход подписать депо договор
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cohan
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