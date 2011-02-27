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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 416417418419420>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:48

как в Привате заказать 2700 а не 2400?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mixmax написав:Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Например, у Вас договор действует до 27 декабря включительно, то 27 декабря в 8 часов утра банк возвращает на валютную карту тело депозита и %.
Если просто снимать валюту в кассе банка, то идёт стандартный тариф снятия с карты 0,75 % + 15 ₴. Если заказать валюту для снятия депозита, то будет тариф 15 ₴.

Получить средства можно только в отделении ТАС. Заказать можно до окончания действия депозита и заказ надо сделать до 11:00 понедельника с учётом особенностей.

В каждом отделении ТАС может быть своя процедура снятия: или идти сразу в кассу, или сначала к менеджеру и потом в кассу. Будет две бумажки: одна на выдачу заказа, другая на комиссию 15 ₴ (её можно оплатить со своих средств).
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:55

  mustbe написав:Так ТопN - именно это и делает, отбрасывает некошерных. Просто чуток иначе.
Проще указать целое число (10/15/20) чем невнятный и не очевидный курс с 4-мя знаками после точки


согласился. немного не так но в принципе те же яйца только в профиль
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:59

  Howl написав:
  mixmax написав:Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Например, у Вас договор действует до 27 декабря включительно, то 27 декабря в 8 часов утра банк возвращает на валютную карту тело депозита и %.
Если просто снимать валюту в кассе банка, то идёт стандартный тариф снятия с карты 0,75 % + 15 ₴. Если заказать валюту для снятия депозита, то будет тариф 15 ₴.

Получить средства можно только в отделении ТАС. Заказать можно до окончания действия депозита и заказ надо сделать до 11:00 понедельника с учётом особенностей.

В каждом отделении ТАС может быть своя процедура снятия: или идти сразу в кассу, или сначала к менеджеру и потом в кассу. Будет две бумажки: одна на выдачу заказа, другая на комиссию 15 ₴ (её можно оплатить со своих средств).

Сегодня родилась такая мысль, которую хотел бы обсудить: а можно при снятии депозита Изи "невыплачиваемый остаток" положить на ТАСовский Ощадный в долларах(евро)? Это ж одна касса, по сути.
Ну, чтобы не возиться с валютообменом мелочи.
Никто не думал о таком?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:17

Сьогодні відкривав у Ізі депозити собі і дружині.
У 16-40 100 тис обміняв на 2707 доларів.
У 17-40 100 тис перетворилися на 2670.

Курс за годину змінився на на кращий бік.

Прикро, тепер Ізі став не цікавим.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:43

  Snower написав:Сьогодні відкривав у Ізі депозити собі і дружині.
У 16-40 100 тис обміняв на 2707 доларів.
У 17-40 100 тис перетворилися на 2670.

Курс за годину змінився на на кращий бік.

Прикро, тепер Ізі став не цікавим.

Мені в 16:05 уже писало курс 37,4462, ось доказ:
viewtopic.php?p=5525153#p5525153

Як Ви могли у 16:40 купити по старому курсу, не уявляю.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:45

Неделю назад меняли в обменниках по 40 и на дело по 37,3, а сегодня меняют по 40,5 и на дело по 37,44. Что теряют????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:16

  Искатель написав:Сегодня родилась такая мысль, которую хотел бы обсудить: а можно при снятии депозита Изи "невыплачиваемый остаток" положить на ТАСовский Ощадный в долларах(евро)? Это ж одна касса, по сути.
Ну, чтобы не возиться с валютообменом мелочи.
Никто не думал о таком?

Це можливо, але скоріш за усе не на усю суму. Центи (якщо вклад у долярах) та суму, яка не кратна 5 ойро (для вкладу в ойро) касирка скоріш за все так "перекидувати" відмовиться. Ці суми прийдеться продавати. В деяких банках можна докупити до цілого долара чи до 5€, як з цим у Тасі чесно кажучи не в курсі.
Востаннє редагувалось Alien в Вів 03 січ, 2023 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:17

  Investor_K написав:У меня в карманах курточек штук 20 этих резинок. При том, что еще кучу выкинул.


жируете
я у кассиров забираю если вижу что в бумажки со штампиками засунули
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:21

  Frez написав:А чем ФОП отличается от физлица ,для открытия депо , надо больше каких то разрешений :roll: ?


счет на учет в налоговую
в некоторых банках может стать о*есть каким препятствием: покупка валюты до Х, а счет еще не поставился - гуляй, Вася, приходите завтра

впрочем, таких все меньше

на сегодня только два бесящих: Правекс с 10:30 уже должно быть все сделано, и КредиАгриколь - до 11 подать заявку

Креди, кстати, почти исправился, теперь не нужен второй заход подписать депо договор
cohan
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