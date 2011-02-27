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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:23
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:26
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:34
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:36
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:46
Ну тоді в мене 100% чуйка! Я учора зранку закинув на карту Півня 52000, але конвертувати зразу не став (як роблю зазвичай)
бо в мене ще була гривня яку я думав конвертнути у Валі, але почалась тривога, я здав ще 800 баксів і вирішив що завтра (тобто сьогодні) донесу в півень ще 48 тис і відкриюсь зразу на всі 100. Але щось мені було неспокійно і я увечері таки конвертнув ті 52 тисячі по 37,3. І, як виявилося, зробив правильно. Бо я непокоївся саме на рахунок Південного - про Ізю я навіть не думав - бо чого вже думати якщо конвертнув 100 тис! Коротше кажучи, сьогодні вирішив не дратувати долю і побіг ввечері до Валі і конвертнувся по 37,39 від гріха подалі. Може Валя курс і не поміняє, але спати буду значно спокійніше!
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:56
Добрый вечер.
Если позволите - вопрос по "Изибанку" с профильной темы повторю и здесь.
"Завел" знакомым на карту Изи 100 тысяч, как раз в 16 часов были в отделении.
Объяснил, какой шикарный курс. Мол, хватит по госбанкам бегать...
Сейчас решил помочь открыть - и нужно было посмотреть на их лица... Мне и самому очень неловко.
Как выйти из этой ситуации?
Без комиссии вывести назад 100 тысяч нельзя?
Как снять деньги? Тас2Ю, получается, интереснее будет.
Как без комиссии переложить на обычную Тассовскую карточку?
Подскажите, как сохранить лицо и избежать физического насилия )
Додано: Вів 03 січ, 2023 20:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 03 січ, 2023 20:24
evgr з картки ізі банку можна виводити безкоштовно кошти по СЕП - але сума кожного окремого платежу має бути менше 10000. Також можна виводити по р2р. Якщо ваш знайомий не робив у цьому місяці переказів з картки то він може зробити до 10 р2р переказів в місяць безкоштовно. Отже виводити можна сумами до 15000 за один переказ. Якщо треба переказати саме на Тасю то я вважаю, що краще "тягнути" через т2ю на кредитку (б5, very card) з нульовим лімітом, або на кредитку де не використано кредитний ліміт. Можна на таку ж картку сепити але р2р буде швидше. З цих карток можна відразу відкрити конвертаційний.
Якщо таких карток немає а є лише дебетки платівка чи азуре, на них напряму переказувати не можна бо буде комісія. В цьому випадку треба відкрити ощадний рахунок в т2ю на нього переказати кошти по СЕП а вже потім з нього переказати кошти на платівку чи азуре а вже з неї відкрити конвертаційний
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