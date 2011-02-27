Додано: Вів 03 січ, 2023 20:24

evgr з картки ізі банку можна виводити безкоштовно кошти по СЕП - але сума кожного окремого платежу має бути менше 10000. Також можна виводити по р2р. Якщо ваш знайомий не робив у цьому місяці переказів з картки то він може зробити до 10 р2р переказів в місяць безкоштовно. Отже виводити можна сумами до 15000 за один переказ. Якщо треба переказати саме на Тасю то я вважаю, що краще "тягнути" через т2ю на кредитку (б5, very card) з нульовим лімітом, або на кредитку де не використано кредитний ліміт. Можна на таку ж картку сепити але р2р буде швидше. З цих карток можна відразу відкрити конвертаційний.

Якщо таких карток немає а є лише дебетки платівка чи азуре, на них напряму переказувати не можна бо буде комісія. В цьому випадку треба відкрити ощадний рахунок в т2ю на нього переказати кошти по СЕП а вже потім з нього переказати кошти на платівку чи азуре а вже з неї відкрити конвертаційний