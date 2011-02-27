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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 20:27
asti написав: mustbe написав: asti написав:
Упс! Тільки но зайшов у Південній - вже змінили курс на 37,44
03.01 09:00 Изменился курс банка Пивденный с 37.3000 на 37.4400 грн/$
На время посмотрите
Ну тоді в мене 100% чуйка! Я учора зранку закинув на карту Півня 52000, але конвертувати зразу не став (як роблю зазвичай)
бо в мене ще була гривня яку я думав конвертнути у Валі, але почалась тривога, я здав ще 800 баксів і вирішив що завтра (тобто сьогодні) донесу в півень ще 48 тис і відкриюсь зразу на всі 100. Але щось мені було неспокійно і я увечері таки конвертнув ті 52 тисячі по 37,3. І, як виявилося, зробив правильно. Бо я непокоївся саме на рахунок Південного - про Ізю я навіть не думав - бо чого вже думати якщо конвертнув 100 тис! Коротше кажучи, сьогодні вирішив не дратувати долю і побіг ввечері до Валі і конвертнувся по 37,39 від гріха подалі. Може Валя курс і не поміняє, але спати буду значно спокійніше!
почему в Пивне растет, а в Гаранте нет?
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cohan
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:28
Игорь Алексеевич
Насколько понимаю, этот форум помогает людям найти возможность увеличить свой доход. И тема "Клуб 100к" - тоже об этом.
Разница между Тас (онлайн) и Изи теперь порядка 400 грн. И не в пользу Изи. Для кого-то это вообще не деньги, для кого-то - вполне ощутимо.
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evgr
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:31
Alien написав:
В цьому випадку треба відкрити ощадний рахунок в т2ю
Сепом отправить на ощадный и как раз зайдёт под АКЦИЮ тазика с заменой курса.
Лучше сдать грн. в обменник на дол. и под подушку. А то шума на всех ветках как будто идёте в большой минус. Но заработаете вместо 110 баксов, 100 баксов.((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:35
cohan написав:
почему в Пивне растет, а в Гаранте нет?
Не буду утверждать но вроде на одном из телефонов пуш уведомление от Пивня светило что "акция до 31.12". Тоесть курс акционный 37.3 до конца декабря.
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Danik
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:36
evgr написав:Игорь Алексеевич
Насколько понимаю, этот форум помогает людям найти возможность увеличить свой доход. И тема "Клуб 100к" - тоже об этом.
Разница между Тас (онлайн) и Изи теперь порядка 400 грн. И не в пользу Изи. Для кого-то это вообще не деньги, для кого-то - вполне ощутимо.
Вам уже дали возможность заработать более 30%. Но жаба душит, что не 32%, хотя вчера все радовались 18% годовых))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:40
Alien
"Якщо ваш знайомий не робив у цьому місяці переказів з картки то він може зробити до 10 р2р переказів в місяць безкоштовно".
Якщо він отримував кошти на цю картку шляхом p2p - до цих 10 не рахується, правильно?
10 безкомісійних p2p переказів саме ІЗ цієї картки, правильно?
Тобто по 10 тисяч можно за декілька хвилин перевести на ТАС шляхом 10 безкоштовних p2pv переказів.
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evgr
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