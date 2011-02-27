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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 20:24
evgr з картки ізі банку можна виводити безкоштовно кошти по СЕП - але сума кожного окремого платежу має бути менше 10000. Також можна виводити по р2р. Якщо ваш знайомий не робив у цьому місяці переказів з картки то він може зробити до 10 р2р переказів в місяць безкоштовно. Отже виводити можна сумами до 15000 за один переказ. Якщо треба переказати саме на Тасю то я вважаю, що краще "тягнути" через т2ю на кредитку (б5, very card) з нульовим лімітом, або на кредитку де не використано кредитний ліміт. Можна на таку ж картку сепити але р2р буде швидше. З цих карток можна відразу відкрити конвертаційний.
Якщо таких карток немає а є лише дебетки платівка чи азуре, на них напряму переказувати не можна бо буде комісія. В цьому випадку треба відкрити ощадний рахунок в т2ю на нього переказати кошти по СЕП а вже потім з нього переказати кошти на платівку чи азуре а вже з неї відкрити конвертаційний
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Alien
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:27
asti написав: mustbe написав: asti написав:
Упс! Тільки но зайшов у Південній - вже змінили курс на 37,44
03.01 09:00 Изменился курс банка Пивденный с 37.3000 на 37.4400 грн/$
На время посмотрите
Ну тоді в мене 100% чуйка! Я учора зранку закинув на карту Півня 52000, але конвертувати зразу не став (як роблю зазвичай)
бо в мене ще була гривня яку я думав конвертнути у Валі, але почалась тривога, я здав ще 800 баксів і вирішив що завтра (тобто сьогодні) донесу в півень ще 48 тис і відкриюсь зразу на всі 100. Але щось мені було неспокійно і я увечері таки конвертнув ті 52 тисячі по 37,3. І, як виявилося, зробив правильно. Бо я непокоївся саме на рахунок Південного - про Ізю я навіть не думав - бо чого вже думати якщо конвертнув 100 тис! Коротше кажучи, сьогодні вирішив не дратувати долю і побіг ввечері до Валі і конвертнувся по 37,39 від гріха подалі. Може Валя курс і не поміняє, але спати буду значно спокійніше!
почему в Пивне растет, а в Гаранте нет?
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cohan
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:28
Игорь Алексеевич
Насколько понимаю, этот форум помогает людям найти возможность увеличить свой доход. И тема "Клуб 100к" - тоже об этом.
Разница между Тас (онлайн) и Изи теперь порядка 400 грн. И не в пользу Изи. Для кого-то это вообще не деньги, для кого-то - вполне ощутимо.
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evgr
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:31
Alien написав:
В цьому випадку треба відкрити ощадний рахунок в т2ю
Сепом отправить на ощадный и как раз зайдёт под АКЦИЮ тазика с заменой курса.
Лучше сдать грн. в обменник на дол. и под подушку. А то шума на всех ветках как будто идёте в большой минус. Но заработаете вместо 110 баксов, 100 баксов.((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:35
cohan написав:
почему в Пивне растет, а в Гаранте нет?
Не буду утверждать но вроде на одном из телефонов пуш уведомление от Пивня светило что "акция до 31.12". Тоесть курс акционный 37.3 до конца декабря.
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Danik
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:36
evgr написав:Игорь Алексеевич
Насколько понимаю, этот форум помогает людям найти возможность увеличить свой доход. И тема "Клуб 100к" - тоже об этом.
Разница между Тас (онлайн) и Изи теперь порядка 400 грн. И не в пользу Изи. Для кого-то это вообще не деньги, для кого-то - вполне ощутимо.
Вам уже дали возможность заработать более 30%. Но жаба душит, что не 32%, хотя вчера все радовались 18% годовых))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:40
Alien
"Якщо ваш знайомий не робив у цьому місяці переказів з картки то він може зробити до 10 р2р переказів в місяць безкоштовно".
Якщо він отримував кошти на цю картку шляхом p2p - до цих 10 не рахується, правильно?
10 безкомісійних p2p переказів саме ІЗ цієї картки, правильно?
Тобто по 10 тисяч можно за декілька хвилин перевести на ТАС шляхом 10 безкоштовних p2pv переказів.
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evgr
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:49
evgr написав:Alien
"Якщо ваш знайомий не робив у цьому місяці переказів з картки то він може зробити до 10 р2р переказів в місяць безкоштовно".
Якщо він отримував кошти на цю картку шляхом p2p - до цих 10 не рахується, правильно?
10 безкомісійних p2p переказів саме ІЗ цієї картки, правильно?
Тобто по 10 тисяч можно за декілька хвилин перевести на ТАС шляхом 10 безкоштовних p2pv переказів.
З ізі на ТАС можна одразу перекинути усю суму без розбивання переказом на рахунок
у межах банку без комісії з боку ізі, сума доступна до обміну без відлежування. У мене зайняло десь хвилин 10 перекинути ізя -> Ощадний -> Платівка -> депозит. Половину цього часу займає видлубування номерів рахунків з ТАС2Ю, друга половина - туга синхронізація ТАСі.
P.S. якщо хто знає більш рибні місця, то депозит можна замінити на касу на останньому кроці.
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klug
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:58
evgr написав:Alien
"Якщо ваш знайомий не робив у цьому місяці переказів з картки то він може зробити до 10 р2р переказів в місяць безкоштовно".
Якщо він отримував кошти на цю картку шляхом p2p - до цих 10 не рахується, правильно?
10 безкомісійних p2p переказів саме ІЗ цієї картки, правильно?
Тобто по 10 тисяч можно за декілька хвилин перевести на ТАС шляхом 10 безкоштовних p2pv переказів.
Так можна. Але як пише в попередньому повідомленні klug є ще спосіб перекинути кошти як переказ в межах одного банку". Я цей спосіб не використовував, тому з його методикою не обізнаний, втім він буде швидше ніж р2р. І при цьому ліміт р2р на майбутнє залишиться
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Alien
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:02
Игорь Алексеевич написав:
Неделю назад меняли в обменниках по 40 и на дело по 37,3, а сегодня меняют по 40,5 и на дело по 37,44. Что теряют????
Майже нічого, але неприємний осад залишився.
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alex lem
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