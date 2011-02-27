Додано: Вів 03 січ, 2023 21:44

Игорь Алексеевич написав: Искатель написав: Расскажи, как Дельту прокинул Расскажи, как Дельту прокинул Дельта сама всех прокинула, особенно "умных" как ты ...)) А совет давать как можно экономить 8 баксов, то это твой профиль)) Дельта сама всех прокинула, особенно "умных" как ты ...)) А совет давать как можно экономить 8 баксов, то это твой профиль))

Спец по аренде ком.недвиж. (ты так любишь сокращать, умник, да?) и туриз. Ты понятия не имеешь, какие я даю советы, и сколько они стоят. То, что я в свободное время тут на форуме пишу, тебя не касается. Я могу себе позволить заниматься этой фигней в свое удовольствие, а не зарабатываю этимДля меня это - спорт, не больше.Буль-буль, ням-ням-щикЧитать тебя противно просто. А тут не выдержал, давно хотел сказать: посмотри в зеркало, что ты из себя представляешь.