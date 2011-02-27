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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 419420421422>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:08

  mixmax написав:Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Нужно топать в ТАС? Если автоматом с депо деньги упали на виртуальную валютную карту - то будет ли комиссия при снятии? Вижу, можно переложить с валютной карты на депо с досрочным расторжением - с него потом снять за 15 грн получится?


Заказывал 12 декабря валюту на 3 января
Перед новым годом напомнил горячке - заверили что всё в силе.
Сегодня утром напомнил горячке, что собираюсь в отделение ТАС, куда заказывал валюту
Заверили, что всё в силе, можете ехать.
Приезжаю в отделение ТАС - вас нет в списках на получение валюты.
Выясняли, созванивались с горячей линией..
В очередной раз пришлось прибегнуть к силе социальных сетей.

Банк хочет работать только когда публично тыкнешь носом.
Пока над ошибками не работает
Востаннє редагувалось emeta в Вів 03 січ, 2023 21:23, всього редагувалось 1 раз.
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:11

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:Неделю назад меняли в обменниках по 40 и на дело по 37,3, а сегодня меняют по 40,5 и на дело по 37,44. Что теряют????

Майже нічого, але неприємний осад залишився. :wink:

200 баксов за 3мес. из 100тыс грн, но людям всё равно мало... хотя ещё год назад были рады 7% годовых в грн.((
Осадок, когда положил и встрял на второй день под фонд, а пока это называется - ЛОФА и ЖАБА..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:18

Игорь Алексеевич може ви чули таку приказку "найкраще ворог хорошого"? Зміст її розумієте? То до чого тут розводити порівняння що було колись. Людина хоче не аби яких а саме кращих умов для себе. Для нормальних людей це природнє бажання. То що у цьому поганого? А ті кому ближче принцип "і так згодиться" та "аби було" депозитами не заморочуються
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:19

  Игорь Алексеевич написав:
  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:Неделю назад меняли в обменниках по 40 и на дело по 37,3, а сегодня меняют по 40,5 и на дело по 37,44. Что теряют????

Майже нічого, але неприємний осад залишився. :wink:

200 баксов за 3мес. из 100тыс грн, но людям всё равно мало... хотя ещё год назад были рады 7% годовых в грн.((
Осадок, когда положил и встрял на второй день под фонд, а пока это называется - ЛОФА и ЖАБА..

Слушай,знаток "жабы"... харе умничать. Расскажи, как Дельту прокинул, и кого ты там еще нагрел. Рассказываешь тут всякую хрень.
Если не можешь умный совет дать, то сиди и не выеживайся.
Есть такая хорошая пословица: "Не считай чужой профит - своего не будет". Делай выводы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:22

Игорь Алексеевич
до того ж, Ви самі, на початку грудня, плакалися, що курс падає, конверт стає невигідним, треба закривати лавочку тощо... :wink:
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Искатель написав:Расскажи, как Дельту прокинул
Дельта сама всех прокинула, особенно "умных" как ты ...)) А совет давать как можно экономить 8 баксов, то это твой профиль))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:28

  novichok написав:Игорь Алексеевич
до того ж, Ви самі, на початку грудня, плакалися, що курс падає, конверт стає невигідним, треба закривати лавочку тощо... :wink:
Курс падал и я писал, что и ДАЛЬШЕ если с такими темпами будет и далее падение, то не выгодно. Но, сейчас за 3 дня курс ушёл вверх и дело опять становиться рентабельно выгодным.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:39

  J написав:
  Evgeny написав:,В апреле проблем с электроэнергией уже не будет,

в ************ свет уже 4 дня вообще не отключают,
в эпицентре цена на генераторы снижается каждую неделю



Сегодня Энергоатом сообщил что 1 блок АЭС ушел на плановый ремонт. Блок миллионник.
А это значит ремонт месяц а может и больше. В работе осталось 8 блоков.

Проблем со светом нет т.к. на улице +10
Вот когда будет -10, вот тогда будут проблемы.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Искатель написав:Расскажи, как Дельту прокинул
Дельта сама всех прокинула, особенно "умных" как ты ...)) А совет давать как можно экономить 8 баксов, то это твой профиль))

Спец по аренде ком.недвиж. (ты так любишь сокращать, умник, да?) и туриз. Ты понятия не имеешь, какие я даю советы, и сколько они стоят. То, что я в свободное время тут на форуме пишу, тебя не касается. Я могу себе позволить заниматься этой фигней в свое удовольствие, а не зарабатываю этим :) Для меня это - спорт, не больше.
Буль-буль, ням-ням-щик :) Читать тебя противно просто. А тут не выдержал, давно хотел сказать: посмотри в зеркало, что ты из себя представляешь.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:47

  cohan написав:
  Investor_K написав:У меня в карманах курточек штук 20 этих резинок. При том, что еще кучу выкинул.


жируете
я у кассиров забираю если вижу что в бумажки со штампиками засунули


лайфхак - просите что бы после валютообмена упаковали пачку хотя бы резинкой :wink:
mephala
 
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