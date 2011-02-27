|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:08
mixmax написав:
Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Нужно топать в ТАС? Если автоматом с депо деньги упали на виртуальную валютную карту - то будет ли комиссия при снятии? Вижу, можно переложить с валютной карты на депо с досрочным расторжением - с него потом снять за 15 грн получится?
Заказывал 12 декабря валюту на 3 января
Перед новым годом напомнил горячке - заверили что всё в силе.
Сегодня утром напомнил горячке, что собираюсь в отделение ТАС, куда заказывал валюту
Заверили, что всё в силе, можете ехать.
Приезжаю в отделение ТАС - вас нет в списках на получение валюты.
Выясняли, созванивались с горячей линией..
В очередной раз пришлось прибегнуть к силе социальных сетей.
Банк хочет работать только когда публично тыкнешь носом.
Пока над ошибками не работает
Востаннє редагувалось emeta
в Вів 03 січ, 2023 21:23, всього редагувалось 1 раз.
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2102
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:11
alex lem написав: Игорь Алексеевич написав:
Неделю назад меняли в обменниках по 40 и на дело по 37,3, а сегодня меняют по 40,5 и на дело по 37,44. Что теряют????
Майже нічого, але неприємний осад залишився.
200 баксов за 3мес. из 100тыс грн, но людям всё равно мало... хотя ещё год назад были рады 7% годовых в грн.((
Осадок, когда положил и встрял на второй день под фонд, а пока это называется - ЛОФА и ЖАБА..
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6084
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:18
Игорь Алексеевич може ви чули таку приказку "найкраще ворог хорошого"? Зміст її розумієте? То до чого тут розводити порівняння що було колись. Людина хоче не аби яких а саме кращих умов для себе. Для нормальних людей це природнє бажання. То що у цьому поганого? А ті кому ближче принцип "і так згодиться" та "аби було" депозитами не заморочуються
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:19
Игорь Алексеевич написав: alex lem написав: Игорь Алексеевич написав:
Неделю назад меняли в обменниках по 40 и на дело по 37,3, а сегодня меняют по 40,5 и на дело по 37,44. Что теряют????
Майже нічого, але неприємний осад залишився.
200 баксов за 3мес. из 100тыс грн, но людям всё равно мало... хотя ещё год назад были рады 7% годовых в грн.((
Осадок, когда положил и встрял на второй день под фонд, а пока это называется - ЛОФА и ЖАБА..
Слушай,знаток "жабы"... харе умничать. Расскажи, как Дельту прокинул, и кого ты там еще нагрел. Рассказываешь тут всякую хрень.
Если не можешь умный совет дать, то сиди и не выеживайся.
Есть такая хорошая пословица: "Не считай чужой профит - своего не будет". Делай выводы.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5679
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 893 раз.
- Подякували: 4654 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:26
Искатель написав:
Расскажи, как Дельту прокинул
Дельта сама всех прокинула, особенно "умных" как ты ...)) А совет давать как можно экономить 8 баксов, то это твой профиль))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6084
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:28
novichok написав:Игорь Алексеевич
до того ж, Ви самі, на початку грудня, плакалися, що курс падає, конверт стає невигідним, треба закривати лавочку тощо...
Курс падал и я писал, что и ДАЛЬШЕ если с такими темпами будет и далее падение, то не выгодно. Но, сейчас за 3 дня курс ушёл вверх и дело опять становиться рентабельно выгодным.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6084
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:39
J написав: Evgeny написав:
,В апреле проблем с электроэнергией уже не будет,
в ************ свет уже 4 дня вообще не отключают,
в эпицентре цена на генераторы снижается каждую неделю
Сегодня Энергоатом сообщил что 1 блок АЭС ушел на плановый ремонт. Блок миллионник.
А это значит ремонт месяц а может и больше. В работе осталось 8 блоков.
Проблем со светом нет т.к. на улице +10
Вот когда будет -10, вот тогда будут проблемы.
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38575
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3716 раз.
- Подякували: 11888 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:44
Игорь Алексеевич написав: Искатель написав:
Расскажи, как Дельту прокинул
Дельта сама всех прокинула, особенно "умных" как ты ...)) А совет давать как можно экономить 8 баксов, то это твой профиль))
Спец по аренде ком.недвиж. (ты так любишь сокращать, умник, да?) и туриз. Ты понятия не имеешь, какие я даю советы, и сколько они стоят. То, что я в свободное время тут на форуме пишу, тебя не касается. Я могу себе позволить заниматься этой фигней в свое удовольствие, а не зарабатываю этим
Для меня это - спорт, не больше.
Буль-буль, ням-ням-щик
Читать тебя противно просто. А тут не выдержал, давно хотел сказать: посмотри в зеркало, что ты из себя представляешь.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5679
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 893 раз.
- Подякували: 4654 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:47
cohan написав: Investor_K написав:
У меня в карманах курточек штук 20 этих резинок. При том, что еще кучу выкинул.
жируете
я у кассиров забираю если вижу что в бумажки со штампиками засунули
лайфхак - просите что бы после валютообмена упаковали пачку хотя бы резинкой
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53276
|
|
|5
|25578
|
|
|3
|6411
|
|