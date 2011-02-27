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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 23:26
Evgeny написав:
Вот когда будет -10, вот тогда будут проблемы.
по прогнозу через пару дней
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Додано: Сер 04 січ, 2023 00:13
mephala написав:
1. отбрасываем банки по списку с которыми 100% нет желания/возможности работать.
2. отбрасываем те банки у кого больше 37,3 коэф. в списке Изя есть утром.
все это размышления в слух. никак не навязываю свое виденье. раньше и просто глазами фильтровали)
37,3?
В мене перший прийнятний банк це Акорд на 21 місці з курсом 37.44
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Додано: Сер 04 січ, 2023 09:59
Искатель написав:
а можно при снятии депозита Изи "невыплачиваемый остаток" положить на ТАСовский Ощадный в долларах(евро)?
Тогда в расходнике необходимо, чтобы была указана вся сумма. Часть выдаст на руки и остальное закинет на Ощадный.
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