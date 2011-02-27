по прогнозу через пару дней
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Додано: Вів 03 січ, 2023 23:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 04 січ, 2023 00:13
37,3?
В мене перший прийнятний банк це Акорд на 21 місці з курсом 37.44
Додано: Сер 04 січ, 2023 09:59
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:49
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
питання до місцевих специалістів
Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:54
хто писав? де писав?
Ви плутаєте конвертаційний депозит, з депозитом який в Приваті називається "Капітал" (захист гривневих заощаджень від подорожчання долара)
Додано: Сер 04 січ, 2023 12:02
Пропозицiя до шановного mustbe. Я так розумiю що по ряду банкiв по яким нема можливості витягнути інформацію безпосередньо з їх сайтів, додатків, тощо курс обміну для конвертаційного рахується просто виходячи з курсу НБУ помноженому на якийсь коефіцієнт. Внаслідок цього може виникати ситуація коли в таблиці світиться привабливий курс а в реалі воно не так. Наприклад сьогодні вранці по вкладам в ойро по МТБ світить 38,92+1% і від є одним з лідерів гарного курсу а по факту банк обмінює по 39,40+1%, що здвигає його в середину таблиці. На мій погляд в подібних випадках краще писати що "немає данних", або "уточнюйте у банку" та виносити такі банки за межі ранжування по курсу.
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