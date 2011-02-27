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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Вот когда будет -10, вот тогда будут проблемы.

по прогнозу через пару дней
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:13

  mephala написав:1. отбрасываем банки по списку с которыми 100% нет желания/возможности работать.
2. отбрасываем те банки у кого больше 37,3 коэф. в списке Изя есть утром.

все это размышления в слух. никак не навязываю свое виденье. раньше и просто глазами фильтровали)

37,3? :-D
В мене перший прийнятний банк це Акорд на 21 місці з курсом 37.44
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 09:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Искатель написав:а можно при снятии депозита Изи "невыплачиваемый остаток" положить на ТАСовский Ощадный в долларах(евро)?
Тогда в расходнике необходимо, чтобы была указана вся сумма. Часть выдаст на руки и остальное закинет на Ощадный.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 11:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

питання до місцевих специалістів
Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 11:54

  Vitalych-new написав:питання до місцевих специалістів
Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?

хто писав? де писав?
Ви плутаєте конвертаційний депозит, з депозитом який в Приваті називається "Капітал" (захист гривневих заощаджень від подорожчання долара)
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:02

Пропозицiя до шановного mustbe. Я так розумiю що по ряду банкiв по яким нема можливості витягнути інформацію безпосередньо з їх сайтів, додатків, тощо курс обміну для конвертаційного рахується просто виходячи з курсу НБУ помноженому на якийсь коефіцієнт. Внаслідок цього може виникати ситуація коли в таблиці світиться привабливий курс а в реалі воно не так. Наприклад сьогодні вранці по вкладам в ойро по МТБ світить 38,92+1% і від є одним з лідерів гарного курсу а по факту банк обмінює по 39,40+1%, що здвигає його в середину таблиці. На мій погляд в подібних випадках краще писати що "немає данних", або "уточнюйте у банку" та виносити такі банки за межі ранжування по курсу.
Alien
 
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