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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 23:26
Evgeny написав:
Вот когда будет -10, вот тогда будут проблемы.
по прогнозу через пару дней
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Додано: Сер 04 січ, 2023 00:13
mephala написав:
1. отбрасываем банки по списку с которыми 100% нет желания/возможности работать.
2. отбрасываем те банки у кого больше 37,3 коэф. в списке Изя есть утром.
все это размышления в слух. никак не навязываю свое виденье. раньше и просто глазами фильтровали)
37,3?
В мене перший прийнятний банк це Акорд на 21 місці з курсом 37.44
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 04 січ, 2023 09:59
Искатель написав:
а можно при снятии депозита Изи "невыплачиваемый остаток" положить на ТАСовский Ощадный в долларах(евро)?
Тогда в расходнике необходимо, чтобы была указана вся сумма. Часть выдаст на руки и остальное закинет на Ощадный.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 11:49
питання до місцевих специалістів
Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?
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Vitalych-new
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Додано: Сер 04 січ, 2023 11:54
Vitalych-new написав:
питання до місцевих специалістів
Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?
хто писав? де писав?
Ви плутаєте конвертаційний депозит, з депозитом який в Приваті називається "Капітал" (захист гривневих заощаджень від подорожчання долара)
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deepfree
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:02
Пропозицiя до шановного mustbe. Я так розумiю що по ряду банкiв по яким нема можливості витягнути інформацію безпосередньо з їх сайтів, додатків, тощо курс обміну для конвертаційного рахується просто виходячи з курсу НБУ помноженому на якийсь коефіцієнт. Внаслідок цього може виникати ситуація коли в таблиці світиться привабливий курс а в реалі воно не так. Наприклад сьогодні вранці по вкладам в ойро по МТБ світить 38,92+1% і від є одним з лідерів гарного курсу а по факту банк обмінює по 39,40+1%, що здвигає його в середину таблиці. На мій погляд в подібних випадках краще писати що "немає данних", або "уточнюйте у банку" та виносити такі банки за межі ранжування по курсу.
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Alien
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:08
deepfree написав: Vitalych-new написав:
питання до місцевих специалістів
Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?
хто писав? де писав?
скабеєва писала на валютній гілці форума
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J
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:11
emeta написав: mixmax написав:
Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Нужно топать в ТАС? Если автоматом с депо деньги упали на виртуальную валютную карту - то будет ли комиссия при снятии? Вижу, можно переложить с валютной карты на депо с досрочным расторжением - с него потом снять за 15 грн получится?
Заказывал 12 декабря валюту на 3 января
Перед новым годом напомнил горячке - заверили что всё в силе.
Сегодня утром напомнил горячке, что собираюсь в отделение ТАС, куда заказывал валюту
Заверили, что всё в силе, можете ехать.
Приезжаю в отделение ТАС - вас нет в списках на получение валюты.
Выясняли, созванивались с горячей линией..
В очередной раз пришлось прибегнуть к силе социальных сетей.
Банк хочет работать только когда публично тыкнешь носом.
Пока над ошибками не работает
в ТАС менеджер - верх ушлости, нигде таких не видел
ну кроме впаривающих в Привате и Ощаде под шумок
с другой стороны - для банка это и хорошо
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cohan
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:26
Alien написав:
Пропозицiя до шановного mustbe. Я так розумiю що по ряду банкiв по яким нема можливості витягнути інформацію безпосередньо з їх сайтів, додатків, тощо курс обміну для конвертаційного рахується просто виходячи з курсу НБУ помноженому на якийсь коефіцієнт. Внаслідок цього може виникати ситуація коли в таблиці світиться привабливий курс а в реалі воно не так. Наприклад сьогодні вранці по вкладам в ойро по МТБ світить 38,92+1% і від є одним з лідерів гарного курсу а по факту банк обмінює по 39,40+1%, що здвигає його в середину таблиці. На мій погляд в подібних випадках краще писати що "немає данних", або "уточнюйте у банку" та виносити такі банки за межі ранжування по курсу.
Странно, у морячков вроде же стандартный курс ? Уже поменяли ?
Если у банки стандартный курс - то ничего ни откуда не вытягивается, он и рисуется.
Вытягиваются курсы только для банок со свои курсом
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mustbe
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:29
Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
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deepfree
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