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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 419420421422
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:37

  deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?


замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі.
Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені.
По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте.
Проблем з отриманням немає
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:59

  TDK написав:
  deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?


замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі.
Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені.
По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте.
Проблем з отриманням немає

С карты снятие депо с комиссией?
Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:00

  deepfree написав:
  Vitalych-new написав:питання до місцевих специалістів
Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?

хто писав? де писав?
Ви плутаєте конвертаційний депозит, з депозитом який в Приваті називається "Капітал" (захист гривневих заощаджень від подорожчання долара)


таке ось було:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
Чи це зовсім окремий вид вкладів і зараз можна відкривати конвертаційні як з літа тільки до 100,000 ?
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Странно, у морячков вроде же стандартный курс ? Уже поменяли ?
Ну може по баксу воно постiйно однакове з жовтня. А ось ойро виходить що пiдгуляло. Я навiть не повiрив у вiддiленнi озвученому курсу - звертався до бота в телеграм. Вiдповiдь була безжальна :) :
Зображення
Востаннє редагувалось Alien в Сер 04 січ, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:02

  dr_morgenstern написав:
  TDK написав:
  deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?


замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі.
Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені.
По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте.
Проблем з отриманням немає

С карты снятие депо с комиссией?
Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%


По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:06

  Vitalych-new написав:таке ось було:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
Чи це зовсім окремий вид вкладів і зараз можна відкривати конвертаційні як з літа тільки до 100,000 ?

Что не понятного в слове "додатковий"? Никакие предыдущие инструменты никуда не делись.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:09

  antey718 написав:
  dr_morgenstern написав:
  TDK написав:замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі.
Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені.
По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте.
Проблем з отриманням немає

С карты снятие депо с комиссией?
Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%


По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.

це я знаю, у самого так.
але пишуть, що можна й на картку депо по закінченню отримувати (мені такий варіант був би оптимальний - якщо зняття без комісії).
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:19

  dr_morgenstern написав:
  antey718 написав:
  dr_morgenstern написав:С карты снятие депо с комиссией?
Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%


По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.

це я знаю, у самого так.
але пишуть, що можна й на картку депо по закінченню отримувати (мені такий варіант був би оптимальний - якщо зняття без комісії).


Вибачте, я помилився про картку. Таки сума падає на поточний рахунок.
TDK
 
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