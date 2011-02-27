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deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі. Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені. По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте. Проблем з отриманням немає
deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі. Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені. По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте. Проблем з отриманням немає
С карты снятие депо с комиссией? Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%
Vitalych-new написав:питання до місцевих специалістів Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?
хто писав? де писав? Ви плутаєте конвертаційний депозит, з депозитом який в Приваті називається "Капітал" (захист гривневих заощаджень від подорожчання долара)
deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі. Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені. По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте. Проблем з отриманням немає
С карты снятие депо с комиссией? Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%
По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.
TDK написав:замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі. Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені. По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте. Проблем з отриманням немає
С карты снятие депо с комиссией? Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%
По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.
це я знаю, у самого так. але пишуть, що можна й на картку депо по закінченню отримувати (мені такий варіант був би оптимальний - якщо зняття без комісії).