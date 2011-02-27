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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:37

  deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?


замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі.
Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені.
По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте.
Проблем з отриманням немає
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:59

  TDK написав:
  deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?


замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі.
Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені.
По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте.
Проблем з отриманням немає

С карты снятие депо с комиссией?
Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:00

  deepfree написав:
  Vitalych-new написав:питання до місцевих специалістів
Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?

хто писав? де писав?
Ви плутаєте конвертаційний депозит, з депозитом який в Приваті називається "Капітал" (захист гривневих заощаджень від подорожчання долара)


таке ось було:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
Чи це зовсім окремий вид вкладів і зараз можна відкривати конвертаційні як з літа тільки до 100,000 ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Странно, у морячков вроде же стандартный курс ? Уже поменяли ?
Ну може по баксу воно постiйно однакове з жовтня. А ось ойро виходить що пiдгуляло. Я навiть не повiрив у вiддiленнi озвученому курсу - звертався до бота в телеграм. Вiдповiдь була безжальна :) :
Зображення
Востаннє редагувалось Alien в Сер 04 січ, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:02

  dr_morgenstern написав:
  TDK написав:
  deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?


замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі.
Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені.
По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте.
Проблем з отриманням немає

С карты снятие депо с комиссией?
Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%


По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:06

  Vitalych-new написав:таке ось було:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
Чи це зовсім окремий вид вкладів і зараз можна відкривати конвертаційні як з літа тільки до 100,000 ?

Что не понятного в слове "додатковий"? Никакие предыдущие инструменты никуда не делись.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:09

  antey718 написав:
  dr_morgenstern написав:
  TDK написав:замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі.
Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені.
По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте.
Проблем з отриманням немає

С карты снятие депо с комиссией?
Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%


По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.

це я знаю, у самого так.
але пишуть, що можна й на картку депо по закінченню отримувати (мені такий варіант був би оптимальний - якщо зняття без комісії).
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:19

  dr_morgenstern написав:
  antey718 написав:
  dr_morgenstern написав:С карты снятие депо с комиссией?
Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%


По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.

це я знаю, у самого так.
але пишуть, що можна й на картку депо по закінченню отримувати (мені такий варіант був би оптимальний - якщо зняття без комісії).


Вибачте, я помилився про картку. Таки сума падає на поточний рахунок.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:07

  Alien написав:
  mustbe написав:Странно, у морячков вроде же стандартный курс ? Уже поменяли ?
Ну може по баксу воно постiйно однакове з жовтня. А ось ойро виходить що пiдгуляло. Я навiть не повiрив у вiддiленнi озвученому курсу - звертався до бота в телеграм. Вiдповiдь була безжальна :)

Когда это было ? Вчера или сегодня ?
04.01 00:30 Изменился курс банка НБУ с 39.0041 на 38.5378 грн/€
03.01 00:30 Изменился курс банка НБУ с 39.0370 на 39.0041 грн/€
02.01 00:18 Изменился курс банка НБУ с 38.9510 на 39.0370 грн/€
30.12 00:34 Изменился курс банка НБУ с 38.9437 на 38.9510 грн/€

Этой ночью курс упал почти на 50 коп.
Если они не проспались и несут ересь - надо их тыкать носом в курсы НБУ.

Поэтому я и не играю в евро - уж слишком сильно оно гуляет. Да и профита меньше
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Когда это было ? Вчера или сегодня ?

Сьогоднi. Теж сподiвався що з учорашнiм падiнням курсу НБУ - тут буде цiкавiше сьогоднi нiж учора. А воно вийшло навпаки. Хоча вчора теж вiдрiзнялось вiд "табличного" значення i теж у банку курс був вищим чим у таблицi, але дельта була менше. Може вони для цiни ойро змiнили власну методику розрахунку курсу. А тикати носом у курс НБУ думаю справа марна - вони ж нiде не декларували що буде жорстка прив'язка до курсу НБУ. Тим бiльше дiвчинка у вiддiленнi просто клiпа очима: "воно так у компУтерi показало - нiчого зробити не зможу"
Ну а власне з ойро я граюсь бо не хочу усi яйка в одну корзину (валютну) скирдувати, тому намагаюсь якiсь самому собi встановленi пропорцiї для "корзини" тримати.
Alien
 
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