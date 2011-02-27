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deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі. Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені. По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте. Проблем з отриманням немає
deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі. Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені. По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте. Проблем з отриманням немає
С карты снятие депо с комиссией? Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%
Vitalych-new написав:питання до місцевих специалістів Якщо зараз відкриваєш конвертаційний депозит, то по закінченню строку можна забрати валютою чи тільки гривнею, як колись писали про зміни умов цього виду вкладів ?
хто писав? де писав? Ви плутаєте конвертаційний депозит, з депозитом який в Приваті називається "Капітал" (захист гривневих заощаджень від подорожчання долара)
deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі. Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені. По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте. Проблем з отриманням немає
С карты снятие депо с комиссией? Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%
По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.
TDK написав:замовлення онлайн на певну дату та час. Можете не стояти у черзі. Якість купюр як повезе. Можуть бути сині або зелені. По закінченню депозиту гроші перераховуються на картку і з неї знімаєте. Проблем з отриманням немає
С карты снятие депо с комиссией? Если судить по тарифам валютной райфкарты+ снятие в отделении 1,2%
По завершенню падає на поточний рахунок для виплат, зняття без комісії.
це я знаю, у самого так. але пишуть, що можна й на картку депо по закінченню отримувати (мені такий варіант був би оптимальний - якщо зняття без комісії).
mustbe написав:Странно, у морячков вроде же стандартный курс ? Уже поменяли ?
Ну може по баксу воно постiйно однакове з жовтня. А ось ойро виходить що пiдгуляло. Я навiть не повiрив у вiддiленнi озвученому курсу - звертався до бота в телеграм. Вiдповiдь була безжальна
Когда это было ? Вчера или сегодня ?
04.01 00:30 Изменился курс банка НБУ с 39.0041 на 38.5378 грн/€ 03.01 00:30 Изменился курс банка НБУ с 39.0370 на 39.0041 грн/€ 02.01 00:18 Изменился курс банка НБУ с 38.9510 на 39.0370 грн/€ 30.12 00:34 Изменился курс банка НБУ с 38.9437 на 38.9510 грн/€
Этой ночью курс упал почти на 50 коп. Если они не проспались и несут ересь - надо их тыкать носом в курсы НБУ.
Поэтому я и не играю в евро - уж слишком сильно оно гуляет. Да и профита меньше
mustbe написав:Когда это было ? Вчера или сегодня ?
Сьогоднi. Теж сподiвався що з учорашнiм падiнням курсу НБУ - тут буде цiкавiше сьогоднi нiж учора. А воно вийшло навпаки. Хоча вчора теж вiдрiзнялось вiд "табличного" значення i теж у банку курс був вищим чим у таблицi, але дельта була менше. Може вони для цiни ойро змiнили власну методику розрахунку курсу. А тикати носом у курс НБУ думаю справа марна - вони ж нiде не декларували що буде жорстка прив'язка до курсу НБУ. Тим бiльше дiвчинка у вiддiленнi просто клiпа очима: "воно так у компУтерi показало - нiчого зробити не зможу" Ну а власне з ойро я граюсь бо не хочу усi яйка в одну корзину (валютну) скирдувати, тому намагаюсь якiсь самому собi встановленi пропорцiї для "корзини" тримати.