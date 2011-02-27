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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:52

Ставка в УкрБудинвесте 1,1% это устаревшая информация или я не знаю, где смотреть ?
На их сайте вижу только 0,6%.
Философ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:54

  Alien написав:Тим бiльше дiвчинка у вiддiленнi просто клiпа очима: "воно так у компУтерi показало - нiчого зробити не зможу"

Может действительно ввели для евро свой курс, кто ж их знает
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:02

deepfree

на поточний рахунок сума депозиту зараховується (який відкрився разом з депозитом) і з нього будете знімати )

якість купюр була трохи гіршою (2006), проте останнім часом видають тільки новими з пачки) Тобто, райф можна поставити в ряд з приватом і моно (через універсал) , де якість купюр найвища і з пачки і які не будуть розглядати по 10 хвилин на щільність і т.д.
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хто каруселить з Радабанком? Хто що скаже? Чи варто зв'язуватися?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:09

  Философ написав:Ставка в УкрБудинвесте 1,1% это устаревшая информация или я не знаю, где смотреть ?
На их сайте вижу только 0,6%.

Две недели назад было 1.1%.
Как сейчас - не знаю. Сайту я бы не очень верил.
Уточните и расскажите
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  soups65d542 написав:якість купюр була трохи гіршою


ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:16

  uaprofi написав:
  soups65d542 написав:якість купюр була трохи гіршою


ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?
Обменка тоже любит новые, а ещё возможно кто то из клиентов клуба не хочет идти на второй круг.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:16

uaprofi


погоджуюсь з вами! Але в мене в місті крутять головою при вигляді купюр 1996/2003 , дуже ретельно їх роздивляються і не завжди приймають . ТСО Привату у цьому випадку дуже допомагають
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:16

  uaprofi написав:
  soups65d542 написав:якість купюр була трохи гіршою


ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?

Нові жаба давить здавати
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:20

Игорь Алексеевич

так, саме справа в обмінниках.


Чи у всі так , що коли дивишся в тг каналі курс 40,45 , наприклад , приходиш - там пише 39,8 , а 40,45 це ж за попереднім замовленням у менеджера?
soups65d542
 
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