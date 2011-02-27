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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 16:52
Ставка в УкрБудинвесте 1,1% это устаревшая информация или я не знаю, где смотреть ?
На их сайте вижу только 0,6%.
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Философ
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Додано: Сер 04 січ, 2023 16:54
Alien написав:
Тим бiльше дiвчинка у вiддiленнi просто клiпа очима: "воно так у компУтерi показало - нiчого зробити не зможу"
Может действительно ввели для евро свой курс, кто ж их знает
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mustbe
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:02
deepfree
на поточний рахунок сума депозиту зараховується (який відкрився разом з депозитом) і з нього будете знімати )
якість купюр була трохи гіршою (2006), проте останнім часом видають тільки новими з пачки) Тобто, райф можна поставити в ряд з приватом і моно (через універсал) , де якість купюр найвища і з пачки і які не будуть розглядати по 10 хвилин на щільність і т.д.
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soups65d542
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:04
Хто каруселить з Радабанком? Хто що скаже? Чи варто зв'язуватися?
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ihorsic
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:09
Философ написав:
Ставка в УкрБудинвесте 1,1% это устаревшая информация или я не знаю, где смотреть ?
На их сайте вижу только 0,6%.
Две недели назад было 1.1%.
Как сейчас - не знаю. Сайту я бы не очень верил.
Уточните и расскажите
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mustbe
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:12
soups65d542 написав:якість купюр
була трохи гіршою
ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?
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uaprofi
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:16
uaprofi написав: soups65d542 написав:якість купюр
була трохи гіршою
ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?
Обменка тоже любит новые, а ещё возможно кто то из клиентов клуба не хочет идти на второй круг.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:16
uaprofi
погоджуюсь з вами! Але в мене в місті крутять головою при вигляді купюр 1996/2003 , дуже ретельно їх роздивляються і не завжди приймають . ТСО Привату у цьому випадку дуже допомагають
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soups65d542
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:16
uaprofi написав: soups65d542 написав:якість купюр
була трохи гіршою
ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?
Нові жаба давить здавати
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Investor_K
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:20
Игорь Алексеевич
так, саме справа в обмінниках.
Чи у всі так , що коли дивишся в тг каналі курс 40,45 , наприклад , приходиш - там пише 39,8 , а 40,45 це ж за попереднім замовленням у менеджера?
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soups65d542
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