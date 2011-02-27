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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:24
uaprofi написав: soups65d542 написав:якість купюр
була трохи гіршою
ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?
А какой смысл в информации, что где-то неизвестно где дали старые или новые купюры ?
Правильно - никакой.
Даже в одном отделении раз на раз не приходится. Иногда - новые. Иногда - старые.
Что уж говорить про разброс область/город/район ?
Абсолютно бессмысленная информация. Но люди зачем то её пишут
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:24
Философ написав:
Ставка в УкрБудинвесте 1,1% это устаревшая информация или я не знаю, где смотреть ?
На их сайте вижу только 0,6%.
Возможно, что и устаревшая, но не факт. В декабре на сайте тоже была 0.6, но ещё была не очень освещаемая акция, добавляющая 0.5%. Акция была до конца декабря. Продлили или нет - ещё не знаю. У УБИБ такой сайт, что нужно в отделении спрашивать. А потом ещё в отделении им рассказывать, как правильно работать
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moveton
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:27
soups65d542 написав:Игорь Алексеевич
так, саме справа в обмінниках.
Чи у всі так , що коли дивишся в тг каналі курс 40,45 , наприклад , приходиш - там пише 39,8 , а 40,45 це ж за попереднім замовленням у менеджера?
У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса. Второй вариант, тоже надо рассматривать кто идёт на второй круг с получением дела в апреле. Весна всегда опасна на валютном рынке, а особенно когда война и все только и говорят про большие перемены на войне весной. А вот какие перемены???, что бы он не повлияли на финансовый рынок не только у нас, но у во всём мире....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:31
Игорь Алексеевич написав:
У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса
Та ну, бред какой то. Это где ?
Можно конкретные цифры на конкретную дату ?
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mustbe
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:37
mustbe написав: Игорь Алексеевич написав:
У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса
Та ну, бред какой то. Это где ?
Можно конкретные цифры на конкретную дату ?
в личку кинул. Конечно и сумма что бы была не 100 баксов, а хотя бы начиналась с полторушки баксов и выше.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:42
deepfree написав:
Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
у всех банков заказ валюты идет через:
- чат в проге
- звонить на горячку или в отделение
про качество купюр говорить бессмысленно, какие инкассация привезет, такими и дают, откровенные отходы, похожие на валюту обратно кассиру сразу на замену отдавать
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kuzmich
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:45
kuzmich написав: deepfree написав:
Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?
у всех банков заказ валюты идет через:
- чат в проге
- звонить на горячку или в отделение
про качество купюр говорить бессмысленно, какие инкассация привезет, такими и дают, откровенные отходы, похожие на валюту обратно кассиру сразу на замену отдавать
Кассир наверное по фейсу определяет, стоит ли клиенту впихивать старьё...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:54
Игорь Алексеевич
так я кажу за поточну ситуацію) в тг каналі написано 40,45, приходиш в цей обмінник - написано 40,00 на папірці , якщо вже ж таки написав менеджеру - буде 40,45 , не дуже розумію цю схему
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soups65d542
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Додано: Сер 04 січ, 2023 18:04
soups65d542 написав:
в тг каналі написано 40,45, приходиш в цей обмінник - написано 40,00 на папірці , якщо вже ж таки написав менеджеру - буде 40,45 , не дуже розумію цю схему
40.00 - для тех, кто не умеет писать (менеджеру). Или пришёл с соткой баксов.
Для владеющих письменностью или умеющих звонить по телефону - 40.45.
Очевидно же )
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mustbe
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Додано: Сер 04 січ, 2023 18:06
Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.
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Nick_D
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