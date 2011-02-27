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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:24

  uaprofi написав:
  soups65d542 написав:якість купюр була трохи гіршою


ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?

А какой смысл в информации, что где-то неизвестно где дали старые или новые купюры ?
Правильно - никакой.
Даже в одном отделении раз на раз не приходится. Иногда - новые. Иногда - старые.
Что уж говорить про разброс область/город/район ?
Абсолютно бессмысленная информация. Но люди зачем то её пишут
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:24

  Философ написав:Ставка в УкрБудинвесте 1,1% это устаревшая информация или я не знаю, где смотреть ?
На их сайте вижу только 0,6%.

Возможно, что и устаревшая, но не факт. В декабре на сайте тоже была 0.6, но ещё была не очень освещаемая акция, добавляющая 0.5%. Акция была до конца декабря. Продлили или нет - ещё не знаю. У УБИБ такой сайт, что нужно в отделении спрашивать. А потом ещё в отделении им рассказывать, как правильно работать :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:27

  soups65d542 написав:Игорь Алексеевич

так, саме справа в обмінниках.


Чи у всі так , що коли дивишся в тг каналі курс 40,45 , наприклад , приходиш - там пише 39,8 , а 40,45 це ж за попереднім замовленням у менеджера?
У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса. Второй вариант, тоже надо рассматривать кто идёт на второй круг с получением дела в апреле. Весна всегда опасна на валютном рынке, а особенно когда война и все только и говорят про большие перемены на войне весной. А вот какие перемены???, что бы он не повлияли на финансовый рынок не только у нас, но у во всём мире....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:31

  Игорь Алексеевич написав:У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса

Та ну, бред какой то. Это где ?
Можно конкретные цифры на конкретную дату ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:37

  mustbe написав:
  Игорь Алексеевич написав:У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса

Та ну, бред какой то. Это где ?
Можно конкретные цифры на конкретную дату ?
в личку кинул. Конечно и сумма что бы была не 100 баксов, а хотя бы начиналась с полторушки баксов и выше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:42

  deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?

у всех банков заказ валюты идет через:
- чат в проге
- звонить на горячку или в отделение
про качество купюр говорить бессмысленно, какие инкассация привезет, такими и дают, откровенные отходы, похожие на валюту обратно кассиру сразу на замену отдавать
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:45

  kuzmich написав:
  deepfree написав:Хто вже отримував в Райффайзен Банк, як відбувається процедура: замовлення онлайн на певну дату? якість купюр? черги в касу? депозит зараховують на картку і з неї знімати чи краще одразу з депозитного рахунку?

у всех банков заказ валюты идет через:
- чат в проге
- звонить на горячку или в отделение
про качество купюр говорить бессмысленно, какие инкассация привезет, такими и дают, откровенные отходы, похожие на валюту обратно кассиру сразу на замену отдавать
Кассир наверное по фейсу определяет, стоит ли клиенту впихивать старьё... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:54

Игорь Алексеевич

так я кажу за поточну ситуацію) в тг каналі написано 40,45, приходиш в цей обмінник - написано 40,00 на папірці , якщо вже ж таки написав менеджеру - буде 40,45 , не дуже розумію цю схему
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:04

  soups65d542 написав:в тг каналі написано 40,45, приходиш в цей обмінник - написано 40,00 на папірці , якщо вже ж таки написав менеджеру - буде 40,45 , не дуже розумію цю схему

40.00 - для тех, кто не умеет писать (менеджеру). Или пришёл с соткой баксов.
Для владеющих письменностью или умеющих звонить по телефону - 40.45.
Очевидно же )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.
Nick_D
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