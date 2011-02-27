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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:12

  Философ написав:Ставка в УкрБудинвесте 1,1% это устаревшая информация или я не знаю, где смотреть ?
На их сайте вижу только 0,6%.

открывал вчера 1,1%
За умови: купівлі Клієнтом безготівкових Доларів США (за міжбанківським курсом), за рахунок особистих коштів в національній валюті, які обліковувалися на поточних рахунках клієнтів відкритих у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», з метою подальшого їх розміщення на депозитних рахунках у АТ"УКРБУДІНВЕСТБАНК" передбачає збільшення діючої ставки по депозитам у іноземній валюті USD(Долари США) на +0,5%
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго вечора. Посоветуйте куда вложить 2 котлеты. МТБ стоит переплаты 1000грн? Выбираю из списка из УБИБ, Альянс и МТБ. Или не должно быть проблем с отдачей нормальных купюр у УБИБа и Альянса?
om77
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:41

  emeta написав:открывал вчера 1,1%
За умови: купівлі Клієнтом безготівкових Доларів США (за міжбанківським курсом), за рахунок особистих коштів в національній валюті, які обліковувалися на поточних рахунках клієнтів відкритих у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», з метою подальшого їх розміщення на депозитних рахунках у АТ"УКРБУДІНВЕСТБАНК" передбачає збільшення діючої ставки по депозитам у іноземній валюті USD(Долари США) на +0,5%

Только на сайте банка к этому ещё есть слова "з 04.08.2022р. по 31.12.2022р. (включно)" Про январь я ещё не вижу, чтобы где-то было написано. Но верю, что продлили.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:47

  moveton написав:
  emeta написав:открывал вчера 1,1%
За умови: купівлі Клієнтом безготівкових Доларів США (за міжбанківським курсом), за рахунок особистих коштів в національній валюті, які обліковувалися на поточних рахунках клієнтів відкритих у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», з метою подальшого їх розміщення на депозитних рахунках у АТ"УКРБУДІНВЕСТБАНК" передбачає збільшення діючої ставки по депозитам у іноземній валюті USD(Долари США) на +0,5%

Только на сайте банка к этому ещё есть слова "з 04.08.2022р. по 31.12.2022р. (включно)" Про январь я ещё не вижу, чтобы где-то было написано. Но верю, что продлили.


Это же УБИБ. Они не очень оперативно обновляют сайт.
Чем выше банк в таблице, тем меньше перфекционизма в обслуживании
В Альянсе вам не расскажут про акцию в банке (потому что сами не в курсе были)
ibox никак не доделает приложение.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:24

  om77 написав:Доброго вечора. Посоветуйте куда вложить 2 котлеты. МТБ стоит переплаты 1000грн? Выбираю из списка из УБИБ, Альянс и МТБ. Или не должно быть проблем с отдачей нормальных купюр у УБИБа и Альянса?

УБИБ отдаёт то новыми, то старыми, когда как. МТБ всю дорогу отдавал новыми. В Альянс ходить с валютой стрёмно, поэтому не знаю как там.
Не пойму только почему такой выбор. Чем не устравивает Айбокс, или Конкорд, или Тас и подобные?
Востаннє редагувалось deneg net в Сер 04 січ, 2023 19:26, всього редагувалось 1 раз.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:24

Как повлияло решение НБУ покупать безналичную валюту населением по курсу НБУ, на общий объем вкладов населения в банках в долларах США?

21 июля НБУ разрешил населению покупать валюту по курсу НБУ с условием размещения в банках минимум на 3 месяца.

В июле население купило немного, всего 22 млн.дол, вклады в валюте в банках продолжали сокращаться, в тот месяц сокращение было 156 млн.дол.

В августе произошел разворот. Население уже купило 128 млн, общая сумма вкладов в банках выросла на 20 млн.

В сентябре население купило уже 233 млн.долларов, вклады в банках выросли на 51 млн.дол.

Октябрь, население купило 324 млн, вклады в банках выросли на 212 млн.дол.
Ноябрь, население купило 362 млн, вклады выросли на 218 млн.дол.

В декабре население купило 451 млн.долларов. Данных по изменению объема вкладов еще нет.

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Evgeny
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