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Философ написав:Ставка в УкрБудинвесте 1,1% это устаревшая информация или я не знаю, где смотреть ? На их сайте вижу только 0,6%.
открывал вчера 1,1%
За умови: купівлі Клієнтом безготівкових Доларів США (за міжбанківським курсом), за рахунок особистих коштів в національній валюті, які обліковувалися на поточних рахунках клієнтів відкритих у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», з метою подальшого їх розміщення на депозитних рахунках у АТ"УКРБУДІНВЕСТБАНК" передбачає збільшення діючої ставки по депозитам у іноземній валюті USD(Долари США) на +0,5%
За умови: купівлі Клієнтом безготівкових Доларів США (за міжбанківським курсом), за рахунок особистих коштів в національній валюті, які обліковувалися на поточних рахунках клієнтів відкритих у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», з метою подальшого їх розміщення на депозитних рахунках у АТ"УКРБУДІНВЕСТБАНК" передбачає збільшення діючої ставки по депозитам у іноземній валюті USD(Долари США) на +0,5%
Только на сайте банка к этому ещё есть слова "з 04.08.2022р. по 31.12.2022р. (включно)" Про январь я ещё не вижу, чтобы где-то было написано. Но верю, что продлили.
За умови: купівлі Клієнтом безготівкових Доларів США (за міжбанківським курсом), за рахунок особистих коштів в національній валюті, які обліковувалися на поточних рахунках клієнтів відкритих у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», з метою подальшого їх розміщення на депозитних рахунках у АТ"УКРБУДІНВЕСТБАНК" передбачає збільшення діючої ставки по депозитам у іноземній валюті USD(Долари США) на +0,5%
Только на сайте банка к этому ещё есть слова "з 04.08.2022р. по 31.12.2022р. (включно)" Про январь я ещё не вижу, чтобы где-то было написано. Но верю, что продлили.
Это же УБИБ. Они не очень оперативно обновляют сайт. Чем выше банк в таблице, тем меньше перфекционизма в обслуживании В Альянсе вам не расскажут про акцию в банке (потому что сами не в курсе были) ibox никак не доделает приложение.
om77 написав:Доброго вечора. Посоветуйте куда вложить 2 котлеты. МТБ стоит переплаты 1000грн? Выбираю из списка из УБИБ, Альянс и МТБ. Или не должно быть проблем с отдачей нормальных купюр у УБИБа и Альянса?
УБИБ отдаёт то новыми, то старыми, когда как. МТБ всю дорогу отдавал новыми. В Альянс ходить с валютой стрёмно, поэтому не знаю как там. Не пойму только почему такой выбор. Чем не устравивает Айбокс, или Конкорд, или Тас и подобные?
Востаннє редагувалось deneg net в Сер 04 січ, 2023 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Evgeny написав:Было бы очень хорошо, вести какую-то таблицу или список измений. Можно кратко. Например
03.01.2023 Банк "А" повысил курс на 30 копеек, с 37,00 до 37,30 Банк "Б" снизил ставку с 3% до 0,1%
04.01.2023
Банк "С" повысил комиссию за конвертацию с 0,5% до 1%
По курсам - уже есть. А по ставкам и комисам - нет, и скорее всего не будет. Вести лог по каждому полю таблицу - этот чуток избыточно, как по мне.
Создание, ведение и поддержка этой таблицы занимает определённое время. Немалое. На каждом депо люди зарабатывают неплохие деньги. Не в последнюю очередь - именно благодаря таблице. А шквала донатов я что-то не заметил )
Nick_D написав:Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.
монобанк - полистайте на минфине отзывы, очень многим срывали сроки выдачи на несколько недель даже альфа - мухлеж с заказом валюты, саппорт берет на дурачка, что валюту можно заказать только после окончания депо, но стоит им показать 4.2.7 ДКБО и все заказывается сразу до окончания депо есть подозрение что банки не горят везти валюту в прифронтовые города, там могут быть переносы сроков