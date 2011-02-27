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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 20:37
mustbe написав: uaprofi написав: soups65d542 написав:якість купюр
була трохи гіршою
ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?
А какой смысл в информации, что где-то неизвестно где дали старые или новые купюры ?
Правильно - никакой.
Даже в одном отделении раз на раз не приходится. Иногда - новые. Иногда - старые.
Что уж говорить про разброс область/город/район ?
Абсолютно бессмысленная информация. Но люди зачем то её пишут
Даже в одном отделении в один и тот же момент времени
в одной кассе выдают старыми а в другой кассе новыми
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:41
Игорь Алексеевич написав:
,У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса. ,
у нас в обменке маржа 7 копеек, еще и фискальные чеки дают,
а бесплатно работать они врядли будут
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:46
moveton теж вчора відкрив депозит в Убіб , нічого не змінилося з прошлого року
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:54
На донати вам грошей не вистачає. Все у конвеєрі.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:02
Nick_D написав:
Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.
там очень просто: все банки, когда самолет, кроме тех где личные отношение (перс мен поощряемый и т.п.)
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:10
Nick_D написав:
Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.
Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні
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