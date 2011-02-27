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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 424425426427>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:37

  mustbe написав:
  uaprofi написав:
  soups65d542 написав:якість купюр була трохи гіршою


ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?

А какой смысл в информации, что где-то неизвестно где дали старые или новые купюры ?
Правильно - никакой.
Даже в одном отделении раз на раз не приходится. Иногда - новые. Иногда - старые.
Что уж говорить про разброс область/город/район ?
Абсолютно бессмысленная информация. Но люди зачем то её пишут

Даже в одном отделении в один и тот же момент времени
в одной кассе выдают старыми а в другой кассе новыми :mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:41

  Игорь Алексеевич написав:,У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса. ,

у нас в обменке маржа 7 копеек, еще и фискальные чеки дают,
а бесплатно работать они врядли будут
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moveton теж вчора відкрив депозит в Убіб , нічого не змінилося з прошлого року
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:49

  mustbe написав:А шквала донатов я что-то не заметил )

Свинорили справжні :wink:
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

На донати вам грошей не вистачає. Все у конвеєрі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:02

  Nick_D написав:Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.


там очень просто: все банки, когда самолет, кроме тех где личные отношение (перс мен поощряемый и т.п.)
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:10

  Nick_D написав:Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.

Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:21

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:,У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса. ,

у нас в обменке маржа 7 копеек, еще и фискальные чеки дают,
а бесплатно работать они врядли будут

В столице встречал только такую надпись в одной обменке: "Продаємо долари нового (від 2009 року) на 5 копійок більше ніж оптовий курс на відділенні". За сданные, не дают 2,5 коп. надбавки :)
Востаннє редагувалось demichh в Сер 04 січ, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:22

  J написав:Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні

Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:34

  Игорь Алексеевич написав:
  mustbe написав:
  Игорь Алексеевич написав:У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса

Та ну, бред какой то. Это где ?
Можно конкретные цифры на конкретную дату ?
в личку кинул. Конечно и сумма что бы была не 100 баксов, а хотя бы начиналась с полторушки баксов и выше.

Це ви в якомусь ідеальному світі живете. Або родичам здавали? :wink:
На початку грудня скидував на 7 соціяльних кольоровими. Обзванював мінял, обмінки ніхто ні на копійку більше від лінії партії на розмови що сума оптом та новими файними папірцями не давав. Ото таке...
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