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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 20:37
mustbe написав: uaprofi написав: soups65d542 написав:якість купюр
була трохи гіршою
ребята, а какая разница в качестве купюр, если их всё равно сдавать в обменку?
А какой смысл в информации, что где-то неизвестно где дали старые или новые купюры ?
Правильно - никакой.
Даже в одном отделении раз на раз не приходится. Иногда - новые. Иногда - старые.
Что уж говорить про разброс область/город/район ?
Абсолютно бессмысленная информация. Но люди зачем то её пишут
Даже в одном отделении в один и тот же момент времени
в одной кассе выдают старыми а в другой кассе новыми
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:41
Игорь Алексеевич написав:
,У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса. ,
у нас в обменке маржа 7 копеек, еще и фискальные чеки дают,
а бесплатно работать они врядли будут
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:46
moveton теж вчора відкрив депозит в Убіб , нічого не змінилося з прошлого року
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:54
На донати вам грошей не вистачає. Все у конвеєрі.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:02
Nick_D написав:
Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.
там очень просто: все банки, когда самолет, кроме тех где личные отношение (перс мен поощряемый и т.п.)
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:10
Nick_D написав:
Народ, вітання. А ніхто раптово не веде чорний (або коричневий?) список банків, котрі видачу депозитів роблять задовго? Типу давайте завтра, ой, а грошей немає, а давайте післязавтра і т.д. Чи може ще якась дурня відбувається коли з ними справу маєш.
Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:21
J написав: Игорь Алексеевич написав:
,У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса. ,
у нас в обменке маржа 7 копеек, еще и фискальные чеки дают,
а бесплатно работать они врядли будут
В столице встречал только такую надпись в одной обменке: "Продаємо долари нового (від 2009 року) на 5 копійок більше ніж оптовий курс на відділенні". За сданные, не дают 2,5 коп. надбавки
Востаннє редагувалось demichh
в Сер 04 січ, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:22
J написав:
Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні
Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.
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moveton
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:28
kuzmich написав:
но стоит им показать 4.2.7 ДКБО и все заказывается сразу до окончания депо
4.2.7 ДКБО стосується вкладів на вимогу.
4.2.7. Умови пунктів 4.2.1. – 4.2.6. застосовуються до Вкладів на вимогу, якщо інший порядок не буде передбачено Угодою на підставі якої розміщено Вклад
Наші ж катлєти СТРОКОВІ. Тоді має застосовуватися п 4.1.1 ДКБО
4.1.1.Банк зобов’язаний повернути Строковий вклад та Вклад Овернайт у дату повернення Вкладу, за умови, що майнові права за відповідною Угодою не обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного характеру
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