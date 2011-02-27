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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:29
kuzmich написав:
монобанк - полистайте на минфине отзывы, очень многим срывали сроки выдачи на несколько недель даже
альфа - мухлеж с заказом валюты, саппорт берет на дурачка, что валюту можно заказать только после окончания депо, но стоит им показать 4.2.7 ДКБО и все заказывается сразу до окончания депо
есть подозрение что банки не горят везти валюту в прифронтовые города, там могут быть переносы сроков
Я сам з Дніпра, тут спокійно. А яка Альфі вигода не давати замовити до закінчення? Типа стрьомно що гроші у сейфі лежатимуть?
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Nick_D
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:34
Игорь Алексеевич написав: mustbe написав: Игорь Алексеевич написав:
У меня банкноты новые берут валютчики на 5-7 копеек выше от установленного у них курса
Та ну, бред какой то. Это где ?
Можно конкретные цифры на конкретную дату ?
в личку кинул. Конечно и сумма что бы была не 100 баксов, а хотя бы начиналась с полторушки баксов и выше.
Це ви в якомусь ідеальному світі живете. Або родичам здавали?
На початку грудня скидував на 7 соціяльних кольоровими. Обзванював мінял, обмінки ніхто ні на копійку більше від лінії партії на розмови що сума оптом та новими файними папірцями не давав. Ото таке...
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alex lem
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:50
uaprofi
Мне в обменке недавно , 100 синие с круглой маленькой печатью и еще не сильно затёртую , забраковали .Или давай другие , или на 5% дешевле , типа народ такие брать не хочет .Это в Зпрж.Белые давно сдавал , представляю насколько будут сбивать их .
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Frez
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:05
moveton написав:
Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.
Але у Приваті можна докупити щоб було кратно 100 і зняти більше замовленого (сотку зайву знаходять).
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ustinovse
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:08
alex lem написав:
Це ви в якомусь ідеальному світі живете. Або родичам здавали?
В каждом городе по разному и даже курсы между городами отличаются. Кстати в Мелитополе курс 55 и это Украина. И дол. нал там есть и грн. нал тоже есть. А откуда...и почему....???? Кому + 18 думаю догадываются...((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:20
До теми вище роскажу про свій досвід з банками (було 3), а також попрошу поради по одному хто в курсі. Ітак, діло на Західній Україні, банки Райффайзен, Укргаз та Моно.
Райффайзен - додаток зручний, відкривається в пару кліків. Зняття також без проблем, видають якщо попередньо замовити по телефону.
Моно - так само додаток зручний, відкриття в пару кліків. А ось зняття незручно, тому що там де немає їхніх відділень, то відправляють отримувати в А-Банк. А в ньому на тебе дивляться як на тінь. Згодилися видати за умови відкриття раухнку в них)) А потім сказали, а навіщо Вам Моно, у нас все так само.
Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає
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The_Rebel
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:22
Игорь Алексеевич написав:
Второй вариант, тоже надо рассматривать кто идёт на второй круг с получением дела в апреле. Весна всегда опасна на валютном рынке, а особенно когда война и все только и говорят про большие перемены на войне весной. А вот какие перемены???, что бы он не повлияли на финансовый рынок не только у нас, но у во всём мире....
Це тепер до квітня буде "фсьопрапааааала", тоді знову "яжгаваріл лафа"?
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klug
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:28
І ще доповню, в Райфі і Моно після закінчення депо кошти спокійно чекають зняття.
А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий
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The_Rebel
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:33
ustinovse написав:
Але у Приваті можна докупити щоб було кратно 100 і зняти більше замовленого (сотку зайву знаходять).
Неплохо. Во всяком случае лучше, чем при моём недавнем посещении Укргаза в котором и купюр меньше сотки не было и обмен на гривну не проводился ни в каком направлении. Но это несколько не то: и покупать придётся уже по 40.5 и может хотеться, например, двух полтинников вместо сотки и гривны на это дело лишней не быть (мой недавний случай - оба последних варианта сразу). Так-то можно, наверное, и продать хвост по курсу отделения и обратно на конверт-депо. Но это уже всё варианты, как попробовать выйти из этой засады максимально терпимо для себя. При том, что даже в УБИБ если не до доллара, то до 5-10$ выдадут.
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moveton
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:37
The_Rebel написав:
А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий
Вот прям с выключенным автопродолжением? Меня спокойно дождался на карте, пока я пару дней ловил в буквальном смысле светлый момент - свет в отделении. Остаток, который мне не довыдали, кстати, уже месяц там продолжает валяться и никакого депо на него автоматически не оформилось. Что я сделал не так?
P.S. А Моня с включённой по-умолчанию опцией автопролонгации не продолжил, а смирно дожидался, пока деньги снимут? Чудеса прям.
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 04 січ, 2023 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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