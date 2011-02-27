Додано: Сер 04 січ, 2023 22:20

До теми вище роскажу про свій досвід з банками (було 3), а також попрошу поради по одному хто в курсі. Ітак, діло на Західній Україні, банки Райффайзен, Укргаз та Моно.

Райффайзен - додаток зручний, відкривається в пару кліків. Зняття також без проблем, видають якщо попередньо замовити по телефону.

Моно - так само додаток зручний, відкриття в пару кліків. А ось зняття незручно, тому що там де немає їхніх відділень, то відправляють отримувати в А-Банк. А в ньому на тебе дивляться як на тінь. Згодилися видати за умови відкриття раухнку в них)) А потім сказали, а навіщо Вам Моно, у нас все так само.

Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.

Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.

Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає