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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 424425426427
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:05

  moveton написав:Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.

Але у Приваті можна докупити щоб було кратно 100 і зняти більше замовленого (сотку зайву знаходять).
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Це ви в якомусь ідеальному світі живете. Або родичам здавали?
В каждом городе по разному и даже курсы между городами отличаются. Кстати в Мелитополе курс 55 и это Украина. И дол. нал там есть и грн. нал тоже есть. А откуда...и почему....???? Кому + 18 думаю догадываются...((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

До теми вище роскажу про свій досвід з банками (було 3), а також попрошу поради по одному хто в курсі. Ітак, діло на Західній Україні, банки Райффайзен, Укргаз та Моно.
Райффайзен - додаток зручний, відкривається в пару кліків. Зняття також без проблем, видають якщо попередньо замовити по телефону.
Моно - так само додаток зручний, відкриття в пару кліків. А ось зняття незручно, тому що там де немає їхніх відділень, то відправляють отримувати в А-Банк. А в ньому на тебе дивляться як на тінь. Згодилися видати за умови відкриття раухнку в них)) А потім сказали, а навіщо Вам Моно, у нас все так само.
Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:22

  Игорь Алексеевич написав:Второй вариант, тоже надо рассматривать кто идёт на второй круг с получением дела в апреле. Весна всегда опасна на валютном рынке, а особенно когда война и все только и говорят про большие перемены на войне весной. А вот какие перемены???, что бы он не повлияли на финансовый рынок не только у нас, но у во всём мире....

Це тепер до квітня буде "фсьопрапааааала", тоді знову "яжгаваріл лафа"?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І ще доповню, в Райфі і Моно після закінчення депо кошти спокійно чекають зняття.
А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:33

  ustinovse написав:Але у Приваті можна докупити щоб було кратно 100 і зняти більше замовленого (сотку зайву знаходять).

Неплохо. Во всяком случае лучше, чем при моём недавнем посещении Укргаза в котором и купюр меньше сотки не было и обмен на гривну не проводился ни в каком направлении. Но это несколько не то: и покупать придётся уже по 40.5 и может хотеться, например, двух полтинников вместо сотки и гривны на это дело лишней не быть (мой недавний случай - оба последних варианта сразу). Так-то можно, наверное, и продать хвост по курсу отделения и обратно на конверт-депо. Но это уже всё варианты, как попробовать выйти из этой засады максимально терпимо для себя. При том, что даже в УБИБ если не до доллара, то до 5-10$ выдадут.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:37

  The_Rebel написав:А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий

Вот прям с выключенным автопродолжением? Меня спокойно дождался на карте, пока я пару дней ловил в буквальном смысле светлый момент - свет в отделении. Остаток, который мне не довыдали, кстати, уже месяц там продолжает валяться и никакого депо на него автоматически не оформилось. Что я сделал не так?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:37

  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:Второй вариант, тоже надо рассматривать кто идёт на второй круг с получением дела в апреле. Весна всегда опасна на валютном рынке, а особенно когда война и все только и говорят про большие перемены на войне весной. А вот какие перемены???, что бы он не повлияли на финансовый рынок не только у нас, но у во всём мире....

Це тепер до квітня буде "фсьопрапааааала", тоді знову "яжгаваріл лафа"?
У каждого свои мозги и табуном на водопой не гонят... Если бы я слушал здесь всех на форуме, то жил бы с одной картой от банка под названием - Зарплатная..))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:mustbe

Было бы очень хорошо, вести какую-то таблицу или список измений.
Можно кратко. Например

03.01.2023
Банк "А" повысил курс на 30 копеек, с 37,00 до 37,30
Банк "Б" снизил ставку с 3% до 0,1%

04.01.2023

Банк "С" повысил комиссию за конвертацию с 0,5% до 1%
Зачем?
Ромасик
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