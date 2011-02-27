Але у Приваті можна докупити щоб було кратно 100 і зняти більше замовленого (сотку зайву знаходять).
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:05
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
До теми вище роскажу про свій досвід з банками (було 3), а також попрошу поради по одному хто в курсі. Ітак, діло на Західній Україні, банки Райффайзен, Укргаз та Моно.
Райффайзен - додаток зручний, відкривається в пару кліків. Зняття також без проблем, видають якщо попередньо замовити по телефону.
Моно - так само додаток зручний, відкриття в пару кліків. А ось зняття незручно, тому що там де немає їхніх відділень, то відправляють отримувати в А-Банк. А в ньому на тебе дивляться як на тінь. Згодилися видати за умови відкриття раухнку в них)) А потім сказали, а навіщо Вам Моно, у нас все так само.
Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:22
Це тепер до квітня буде "фсьопрапааааала", тоді знову "яжгаваріл лафа"?
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
І ще доповню, в Райфі і Моно після закінчення депо кошти спокійно чекають зняття.
А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:33
Неплохо. Во всяком случае лучше, чем при моём недавнем посещении Укргаза в котором и купюр меньше сотки не было и обмен на гривну не проводился ни в каком направлении. Но это несколько не то: и покупать придётся уже по 40.5 и может хотеться, например, двух полтинников вместо сотки и гривны на это дело лишней не быть (мой недавний случай - оба последних варианта сразу). Так-то можно, наверное, и продать хвост по курсу отделения и обратно на конверт-депо. Но это уже всё варианты, как попробовать выйти из этой засады максимально терпимо для себя. При том, что даже в УБИБ если не до доллара, то до 5-10$ выдадут.
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:37
Вот прям с выключенным автопродолжением? Меня спокойно дождался на карте, пока я пару дней ловил в буквальном смысле светлый момент - свет в отделении. Остаток, который мне не довыдали, кстати, уже месяц там продолжает валяться и никакого депо на него автоматически не оформилось. Что я сделал не так?
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:37
У каждого свои мозги и табуном на водопой не гонят... Если бы я слушал здесь всех на форуме, то жил бы с одной картой от банка под названием - Зарплатная..))
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:48
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Зачем?
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