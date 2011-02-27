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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 22:37
klug написав: Игорь Алексеевич написав:
Второй вариант, тоже надо рассматривать кто идёт на второй круг с получением дела в апреле. Весна всегда опасна на валютном рынке, а особенно когда война и все только и говорят про большие перемены на войне весной. А вот какие перемены???, что бы он не повлияли на финансовый рынок не только у нас, но у во всём мире....
Це тепер до квітня буде "фсьопрапааааала", тоді знову "яжгаваріл лафа"?
У каждого свои мозги и табуном на водопой не гонят... Если бы я слушал здесь всех на форуме, то жил бы с одной картой от банка под названием - Зарплатная..))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:44
Укргаз в Тернополі не видає долари до 11 січня. Формальна причина - немає валюти в касі. Обдзвонив 3 відділення.
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alexsmith
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:48
Evgeny написав:mustbe
Было бы очень хорошо, вести какую-то таблицу или список измений.
Можно кратко. Например
03.01.2023
Банк "А" повысил курс на 30 копеек, с 37,00 до 37,30
Банк "Б" снизил ставку с 3% до 0,1%
04.01.2023
Банк "С" повысил комиссию за конвертацию с 0,5% до 1%
Зачем?
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Ромасик
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:57
Всем привет, нужна Ваша помощь. Недавно нашел эту тему, перечитал часть сообщений и насколько я правильно понял, что оптимальный вариант для покупки это Райф и Моно. У них спустя 3 месяца сложно, но реально получить валюту. Или если я ошибаюсь, поделитесь опытом и подскажите пожалуйста банк, который оптимальный по вашему мнению. Спасибо!
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alex0010
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:05
moveton написав:
Меня спокойно дождался на карте, пока я пару дней ловил в буквальном смысле светлый момент - свет в отделении. Остаток, который мне не довыдали, кстати, уже месяц там продолжает валяться и никакого депо на него автоматически не оформилось. Что я сделал не так?
А Ви якось в Укргазі замовляли валюту чи там реально принцип "коли буде в касі"?
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Nick_D
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:17
Nick_D написав: moveton написав:
Меня спокойно дождался на карте, пока я пару дней ловил в буквальном смысле светлый момент - свет в отделении. Остаток, который мне не довыдали, кстати, уже месяц там продолжает валяться и никакого депо на него автоматически не оформилось. Что я сделал не так?
А Ви якось в Укргазі замовляли валюту чи там реально принцип "коли буде в касі"?
Приєднуюсь до запитання. Бо мені як у відділенні відмовляють, так і по звінку в кол-центр немає можливості замовити (Закарпаття). Або скажіть коли і де у Вас був такий позитивний досвід з цим банком
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The_Rebel
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:18
Nick_D написав:
А Ви якось в Укргазі замовляли валюту чи там реально принцип "коли буде в касі"?
Не заказывал. При оформлении депо поинтересовался, как с этим делом. Сказали, что за 1700$ могу не заморачиваться - такое обычно в кассе есть. На всякий случай можно за пару дней напомнить, что хочу получать, но не обязательно. В итоге, когда поймал свет, тогда и получил. Но думаю, что в разных городах и отделениях по-разному.
Собственно, постоянное наличие долларов в кассе и только сотки - это связано: валюта в основном с подкрепления, а оно свеженапечатанными сотками с номерами по порядку.
The_Rebel написав:
Або скажіть коли і де у Вас був такий позитивний досвід з цим банком
Одесса
Месяц назад получал. Но называть это позитивным - кхм. Всё относительно, но я надеюсь, что больше туда ни ногой.
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moveton
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Додано: Чет 05 січ, 2023 00:17
Nick_D написав: moveton написав:
Меня спокойно дождался на карте, пока я пару дней ловил в буквальном смысле светлый момент - свет в отделении. Остаток, который мне не довыдали, кстати, уже месяц там продолжает валяться и никакого депо на него автоматически не оформилось. Что я сделал не так?
А Ви якось в Укргазі замовляли валюту чи там реально принцип "коли буде в касі"?
У мене депозити в Газі закінчилися ще восени, але я пришов в останніх числах грудня із запитання, що вони готові мені прямо зараз видати - сказали, що без замовленні не видадуть нічого і пишуть уже чергу на невизначені дати наступного року. Я сказав, що б і мене записали. Аж раптом, через день вони дзвонять і кажуть, що гроші є - приходьте.
The_Rebel написав:
Бо мені як у відділенні відмовляють, так і по звінку в кол-центр немає можливості замовити (Закарпаття).
Як маєте наснагу, то можна сваритися: писати письмову вимогу на видачу, посилатися на Цивільний кодекс, вимагати
взяти заборгованість на позабалансовий рахунок 9806 у разі відмови. Глянути, ще що там у них в ДКБО прописано з цього приводу. Не факт, що усе це допоможе, але рух створить.
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klug
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