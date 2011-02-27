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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 05:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Перечитав багата і так не зрозумів що робити ізі?
Як зняти з мінімальною комісією, а то 0.75%+15 грн не хочеться переплачувати, депо закінчується 14.02
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 06:45

  moveton написав:Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.

Нещодавно забирав у приваті $1630
без замовлення :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 06:49

  The_Rebel написав:Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає

Замовляйте у відділенні.
Регулярно все повертають, замовлення пара днів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 07:59

  vovabelokon99 написав:Перечитав багата і так не зрозумів що робити ізі?
Як зняти з мінімальною комісією, а то 0.75%+15 грн не хочеться переплачувати, депо закінчується 14.02

Депо падає на картку. Зняття 15грн. Замовлення за 2 понеділки.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:03

  moveton написав:
  J написав:Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні

Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.

Маленькі суми 100-300 доларів спокійно віддаються без замовлення якщо є валюта в касі, Приват, АБанк, Райф. Київ.
Maxwe11
 
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