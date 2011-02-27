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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 січ, 2023 05:55
Перечитав багата і так не зрозумів що робити ізі?
Як зняти з мінімальною комісією, а то 0.75%+15 грн не хочеться переплачувати, депо закінчується 14.02
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Додано: Чет 05 січ, 2023 06:45
moveton написав:
Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.
Нещодавно забирав у приваті $1630
без замовлення
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 05 січ, 2023 06:49
The_Rebel написав:
Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає
Замовляйте у відділенні.
Регулярно все повертають, замовлення пара днів.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 07:59
vovabelokon99 написав:
Перечитав багата і так не зрозумів що робити ізі?
Як зняти з мінімальною комісією, а то 0.75%+15 грн не хочеться переплачувати, депо закінчується 14.02
Депо падає на картку. Зняття 15грн. Замовлення за 2 понеділки.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 08:03
moveton написав: J написав:
Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні
Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.
Маленькі суми 100-300 доларів спокійно віддаються без замовлення якщо є валюта в касі, Приват, АБанк, Райф. Київ.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 08:09
zvirobiy написав: kuzmich написав:
но стоит им показать 4.2.7 ДКБО и все заказывается сразу до окончания депо
4.2.7 ДКБО стосується вкладів на вимогу.
4.2.7. Умови пунктів 4.2.1. – 4.2.6. застосовуються до Вкладів на вимогу, якщо інший порядок не буде передбачено Угодою на підставі якої розміщено Вклад
Наші ж катлєти СТРОКОВІ. Тоді має застосовуватися п 4.1.1 ДКБО
4.1.1.Банк зобов’язаний повернути Строковий вклад та Вклад Овернайт у дату повернення Вкладу, за умови, що майнові права за відповідною Угодою не обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного характеру
Пункт 4.2.7 стосується поточних і депозитних
рахунків. На вимогу чи строкові там не зазначено. Гарячка завжди посилається, що замовити кошти можна тільки якщо вони є на вашому рахунку, а вони і є на вашому депозитному рахунку.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 08:16
sergey_sryvkin написав: The_Rebel написав:
Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу...
Замовляйте у відділенні.
Регулярно все повертають, замовлення пара днів.
Ваша порада безумовна правильна, але на жаль вона не всюди працює. Як показала практика саме на Закарпатті чомусь існують дуже суттєві проблеми з отриманням долярах в газбанку. Не знаю чому так. Може місцеві відділення економлять на дорогій інкасації зі Львова чи Франківська, а "місцеві" банки доляром не "діляться", може ще чомусь. Але факт лишається фактом - закарпатські вкладники газбанку мають суттєві проблеми з отриманням цієї валюти і ця проблема не вирішується банальним походом у відділення з замовленням готівки за пару днів. Те що працює по цю сторону Карпат на жаль не спрацьовує в Ужгороді
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Додано: Чет 05 січ, 2023 08:47
Відкрив доларовий депозит в Авалі, прийшли на вайбер два повідомлення по його рахункам, депозиту і для виплат: "Вітаємо! Рахунок ... взято на облік в ДПІ. Приємного користування!" Дивно, в попередній раз таких повідомлень не було.
Востаннє редагувалось olmyb
в Чет 05 січ, 2023 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 08:56
Добавил в настройки два чек-бокса:
- Исключить офлайн-дубли если есть онлайн (Конкорд, ТАС)
- Исключить банки без курса (в таблице по EUR)
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mustbe
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Додано: Чет 05 січ, 2023 09:12
mustbe написав:
Добавил в настройки два чек-бокса:
- Исключить офлайн-дубли если есть онлайн (Конкорд, ТАС)
- Исключить банки без курса (в таблице по EUR)
Вижу в табличке 44 строчки. Без двух офлайн (ТАС и Конкорд) получается 42. Вроде совсем недавно было 40.
Подскажите, пожалуйста, а кто еще добавился после "Клирингового дома"?
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