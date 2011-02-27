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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 427428429430>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 05:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Перечитав багата і так не зрозумів що робити ізі?
Як зняти з мінімальною комісією, а то 0.75%+15 грн не хочеться переплачувати, депо закінчується 14.02
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 06:45

  moveton написав:Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.

Нещодавно забирав у приваті $1630
без замовлення :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 06:49

  The_Rebel написав:Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає

Замовляйте у відділенні.
Регулярно все повертають, замовлення пара днів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 07:59

  vovabelokon99 написав:Перечитав багата і так не зрозумів що робити ізі?
Як зняти з мінімальною комісією, а то 0.75%+15 грн не хочеться переплачувати, депо закінчується 14.02

Депо падає на картку. Зняття 15грн. Замовлення за 2 понеділки.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:03

  moveton написав:
  J написав:Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні

Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.

Маленькі суми 100-300 доларів спокійно віддаються без замовлення якщо є валюта в касі, Приват, АБанк, Райф. Київ.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:09

  zvirobiy написав:
  kuzmich написав:но стоит им показать 4.2.7 ДКБО и все заказывается сразу до окончания депо


4.2.7 ДКБО стосується вкладів на вимогу.
4.2.7. Умови пунктів 4.2.1. – 4.2.6. застосовуються до Вкладів на вимогу, якщо інший порядок не буде передбачено Угодою на підставі якої розміщено Вклад

Наші ж катлєти СТРОКОВІ. Тоді має застосовуватися п 4.1.1 ДКБО
4.1.1.Банк зобов’язаний повернути Строковий вклад та Вклад Овернайт у дату повернення Вкладу, за умови, що майнові права за відповідною Угодою не обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного характеру

Пункт 4.2.7 стосується поточних і депозитних рахунків. На вимогу чи строкові там не зазначено. Гарячка завжди посилається, що замовити кошти можна тільки якщо вони є на вашому рахунку, а вони і є на вашому депозитному рахунку.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:16

  sergey_sryvkin написав:
  The_Rebel написав:Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу...

Замовляйте у відділенні.
Регулярно все повертають, замовлення пара днів.

Ваша порада безумовна правильна, але на жаль вона не всюди працює. Як показала практика саме на Закарпатті чомусь існують дуже суттєві проблеми з отриманням долярах в газбанку. Не знаю чому так. Може місцеві відділення економлять на дорогій інкасації зі Львова чи Франківська, а "місцеві" банки доляром не "діляться", може ще чомусь. Але факт лишається фактом - закарпатські вкладники газбанку мають суттєві проблеми з отриманням цієї валюти і ця проблема не вирішується банальним походом у відділення з замовленням готівки за пару днів. Те що працює по цю сторону Карпат на жаль не спрацьовує в Ужгороді
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Відкрив доларовий депозит в Авалі, прийшли на вайбер два повідомлення по його рахункам, депозиту і для виплат: "Вітаємо! Рахунок ... взято на облік в ДПІ. Приємного користування!" Дивно, в попередній раз таких повідомлень не було.
Востаннє редагувалось olmyb в Чет 05 січ, 2023 08:58, всього редагувалось 1 раз.
olmyb
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:56

Добавил в настройки два чек-бокса:
- Исключить офлайн-дубли если есть онлайн (Конкорд, ТАС)
- Исключить банки без курса (в таблице по EUR)
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:12

  mustbe написав:Добавил в настройки два чек-бокса:
- Исключить офлайн-дубли если есть онлайн (Конкорд, ТАС)
- Исключить банки без курса (в таблице по EUR)

Вижу в табличке 44 строчки. Без двух офлайн (ТАС и Конкорд) получается 42. Вроде совсем недавно было 40.
Подскажите, пожалуйста, а кто еще добавился после "Клирингового дома"?
Искатель
 
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