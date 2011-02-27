Грант и Окси
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 січ, 2023 09:19
Додано: Чет 05 січ, 2023 09:22
Щоб депо автоматом не продовжувався, може треба автопролонгацію зняти? Досвід наразі позитивний. Єдине: в табличці комісія 100 грн., але на сумі 100к вона 770 грн.
Додано: Чет 05 січ, 2023 09:26
Это всё хорошо конечно же, но практическое применение какое?
ну тыкните вы носом горячку в ДКБО, что уже было не раз. Вам на это ответят:
да, конечно, но заказать сможете только когда средства будут на текущем.
В отделении вам подтвердят всё и улыбаясь заверят, что так оно и есть конечно на бумаге, но дождитесь когда депо закончится, в лучшем случае примут заяву согласно пункту 4.2.7
и назначат дату получения валюты спустя две недели.
Предполагаются насильнические действия, привлечение СМИ в отделение, вызов полиции?
Мне начальник отделения сказал, хотите - идите в суд, если полагаете, так будет быстрее
Всё это как в анекдоте
Додано: Чет 05 січ, 2023 09:34
emeta за два тижні до закінчення заходимо у відділення і замовляємо. Всюду свої особливості, у ізі також за два понеділки треба замовляти.
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