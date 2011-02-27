Додано: Чет 05 січ, 2023 09:26

Maxwe11 написав: zvirobiy написав: kuzmich написав: но стоит им показать 4.2.7 ДКБО и все заказывается сразу до окончания депо но стоит им показать 4.2.7 ДКБО и все заказывается сразу до окончания депо



4.2.7 ДКБО стосується вкладів на вимогу.

4.2.7. Умови пунктів 4.2.1. – 4.2.6. застосовуються до Вкладів на вимогу, якщо інший порядок не буде передбачено Угодою на підставі якої розміщено Вклад



Наші ж катлєти СТРОКОВІ. Тоді має застосовуватися п 4.1.1 ДКБО

4.1.1.Банк зобов’язаний повернути Строковий вклад та Вклад Овернайт у дату повернення Вкладу, за умови, що майнові права за відповідною Угодою не обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного характеру 4.2.7 ДКБО стосується вкладів на вимогу.4.2.7. Умови пунктів 4.2.1. – 4.2.6. застосовуються до Вкладів на вимогу, якщо інший порядок не буде передбачено Угодою на підставі якої розміщено ВкладНаші ж катлєти СТРОКОВІ. Тоді має застосовуватися п 4.1.1 ДКБО4.1.1.Банк зобов’язаний повернути Строковий вклад та Вклад Овернайт у дату повернення Вкладу, за умови, що майнові права за відповідною Угодою не обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного характеру

Пункт 4.2.7 стосується поточних і депозитних рахунків. На вимогу чи строкові там не зазначено. Гарячка завжди посилається, що замовити кошти можна тільки якщо вони є на вашому рахунку, а вони і є на вашому депозитному рахунку. Пункт 4.2.7 стосується поточних ірахунків. На вимогу чи строкові там не зазначено. Гарячка завжди посилається, що замовити кошти можна тільки якщо вони є на вашому рахунку, а вони і є на вашому депозитному рахунку.

ну и что что меня насмерть сбили. Я же оказался прав, переходил дорогу по правилам..

Это всё хорошо конечно же, но практическое применение какое?ну тыкните вы носом горячку в ДКБО, что уже было не раз. Вам на это ответят:да, конечно, но заказать сможете только когда средства будут на текущем.В отделении вам подтвердят всё и улыбаясь заверят, что так оно и есть конечно на бумаге, но дождитесь когда депо закончится, в лучшем случае примут заяву согласно пункту 4.2.7и назначат дату получения валюты спустя две недели.Предполагаются насильнические действия, привлечение СМИ в отделение, вызов полиции?Мне начальник отделения сказал, хотите - идите в суд, если полагаете, так будет быстрееВсё это как в анекдоте