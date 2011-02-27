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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:19

  Искатель написав:Вижу в табличке 44 строчки. Без двух офлайн (ТАС и Конкорд) получается 42. Вроде совсем недавно было 40.
Подскажите, пожалуйста, а кто еще добавился после "Клирингового дома"?

Грант и Окси
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:22

  The_Rebel написав:
А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий

Щоб депо автоматом не продовжувався, може треба автопролонгацію зняти? Досвід наразі позитивний. Єдине: в табличці комісія 100 грн., але на сумі 100к вона 770 грн.
Bob
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:26

  Maxwe11 написав:
  zvirobiy написав:
  kuzmich написав:но стоит им показать 4.2.7 ДКБО и все заказывается сразу до окончания депо


4.2.7 ДКБО стосується вкладів на вимогу.
4.2.7. Умови пунктів 4.2.1. – 4.2.6. застосовуються до Вкладів на вимогу, якщо інший порядок не буде передбачено Угодою на підставі якої розміщено Вклад

Наші ж катлєти СТРОКОВІ. Тоді має застосовуватися п 4.1.1 ДКБО
4.1.1.Банк зобов’язаний повернути Строковий вклад та Вклад Овернайт у дату повернення Вкладу, за умови, що майнові права за відповідною Угодою не обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного характеру

Пункт 4.2.7 стосується поточних і депозитних рахунків. На вимогу чи строкові там не зазначено. Гарячка завжди посилається, що замовити кошти можна тільки якщо вони є на вашому рахунку, а вони і є на вашому депозитному рахунку.


Это всё хорошо конечно же, но практическое применение какое?
ну тыкните вы носом горячку в ДКБО, что уже было не раз. Вам на это ответят:
да, конечно, но заказать сможете только когда средства будут на текущем.

В отделении вам подтвердят всё и улыбаясь заверят, что так оно и есть конечно на бумаге, но дождитесь когда депо закончится, в лучшем случае примут заяву согласно пункту 4.2.7
и назначат дату получения валюты спустя две недели.

Предполагаются насильнические действия, привлечение СМИ в отделение, вызов полиции?
Мне начальник отделения сказал, хотите - идите в суд, если полагаете, так будет быстрее

Всё это как в анекдоте
ну и что что меня насмерть сбили. Я же оказался прав, переходил дорогу по правилам..
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:34

emeta за два тижні до закінчення заходимо у відділення і замовляємо. Всюду свої особливості, у ізі також за два понеділки треба замовляти.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:38

  Bob написав:в табличці комісія 100 грн., але на сумі 100к вона 770 грн.

Комис в газе - 0.5%, мин 100 грн, как и указано в таблице.
То есть на сумме 100к комис будет 500.
Как вы умудрились заплатить 770 - без понятия
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:38

  Maxwe11 написав:emeta за два тижні до закінчення заходимо у відділення і замовляємо. Всюду свої особливості, у ізі також за два понеділки треба замовляти.


Конечно, вы закажете за две недели, можно и за три заказать.
Вопрос в том, что средства получите через две недели после окончания депозита, вне зависимости от того будете ли вы умничать знаниями пунктов договора комплексного банковского обслуживания или нет.
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:41

  emeta написав:
  Maxwe11 написав:emeta за два тижні до закінчення заходимо у відділення і замовляємо. Всюду свої особливості, у ізі також за два понеділки треба замовляти.


Конечно, вы закажете за две недели, можно и за три заказать.
Вопрос в том, что средства получите через две недели после окончания депозита, вне зависимости от того будете ли вы умничать знаниями пунктов договора комплексного банковского обслуживания или нет.

Я вам описую те що реально перевірив. Забрав депо на наступний день після того як він впав на картку. Відділення в Києві, якщо це має значення.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:43

  Maxwe11 написав:
  emeta написав:
  Maxwe11 написав:emeta за два тижні до закінчення заходимо у відділення і замовляємо. Всюду свої особливості, у ізі також за два понеділки треба замовляти.


Конечно, вы закажете за две недели, можно и за три заказать.
Вопрос в том, что средства получите через две недели после окончания депозита, вне зависимости от того будете ли вы умничать знаниями пунктов договора комплексного банковского обслуживания или нет.

Я вам описую те що реально перевірив. Забрав депо на наступний день після того як він впав на картку. Відділення в Києві, якщо це має значення.


Каждый описывает личный опыт и очевидно, что отделение имеет значение.
В разных городах по разному трактуются документы.
К Альфе нет универсального рецепта.
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А подскажите по Конкорду, звонил и писал в телегу, оба оператора говорят на депо начисляют 2% в мес, я переспросил не 2% годовых, а именно в месяц и получится 6%, он сказал да, слишком кучеряво звучит. Сколько то в итоге процентов накапает за 3мес?
om77
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 10:58

  om77 написав:А подскажите по Конкорду, звонил и писал в телегу, оба оператора говорят на депо начисляют 2% в мес, я переспросил не 2% годовых, а именно в месяц и получится 6%, он сказал да, слишком кучеряво звучит. Сколько то в итоге процентов накапает за 3мес?

У меня открытый депо в Коне, там 2% годовых.
deneg net
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