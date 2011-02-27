RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:11

  The_Rebel написав:І ще доповню, в Райфі і Моно після закінчення депо кошти спокійно чекають зняття.
А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий


Что-то вам с укргазом сильно не везет, я снимал в укргазе доллары целую пайку без предзаказа, пошел в кассу и мне сразу выдали с валютной карты прозапас (на нее упало депо) причем я пришел не в день окончания а когда мне было удобно, один раз снял с прозапаса (у меня там по начала акции были доллары) хотел снять 2500 говорят можем только 1000 выдать остальные под депо я им говорю а у меня что не депо, так кассир сама говорит я вам закажу - приходите тогда-то сразу в кассу, пришел вообще без вопросов остаток забрал, на днях забирал 1000 евро в день окончания депо, у меня не было пластика только виртуальная - отправили к оператору, чтобы сделать проводку и потом в кассу - все четко и без проблем, так что у меня укргаз аж на первом месте оказался :D . (Областной центр)
Diablo1977
 
Повідомлень: 351
З нами з: 05.10.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:31

  moveton написав:
  J написав:Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні

Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.

на приват не надо гнать, работает по заказу, как и большинство других, все четко в срок отдает нормальными купюрами. На всякий случай надо иметь собой по 50
kuzmich
 
Повідомлень: 100
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:32

  sergey_sryvkin написав:Нещодавно забирав у приваті $1630
без замовлення :)

  Maxwe11 написав:Маленькі суми 100-300 доларів спокійно віддаються без замовлення якщо є валюта в касі, Приват, АБанк, Райф. Київ.

Вот именно, если есть валюта. А оно где как. Я за $1500 ходил - послали заказывать. И это в VIP отделении. Жена недавно вообще несчастные $100 с депо хотела получить: тоже отправили заказывать и ещё потом пару раз без толку приходить пришлось потому, что света не было. Верю, что кому-то где-то везло больше, но мы же в ЧС за единичный негативный опыт сразу заносим? :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть будь-ласка яка процедура оформлення та головне - ОТРИМАННЯ депо у Айбоксі
zvirobiy
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  The_Rebel написав:Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.

у меня открыты виртуальные про-запас, через менеджера пополнение и снятие без проблем. Заказ валюты по телефону в отделение. Прога да, гавно, но мне больше от конвертдепо ничего и не нужно. Автопролонгация снимается галкой в проге и перед окончанием депо во всех банковских прогах перепроверяю статус пролонгации, то что бывает включается обратно
kuzmich
 
Повідомлень: 100
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:45

  emeta написав:Это всё хорошо конечно же, но практическое применение какое?
ну тыкните вы носом горячку в ДКБО, что уже было не раз. Вам на это ответят:
да, конечно, но заказать сможете только когда средства будут на текущем.

В отделении вам подтвердят всё и улыбаясь заверят, что так оно и есть конечно на бумаге, но дождитесь когда депо закончится, в лучшем случае примут заяву согласно пункту 4.2.7
и назначат дату получения валюты спустя две недели.

ну хз, у меня оператор через прогу принял заявку на резерв валюты до окончания депо, мб просто повезло. Поэтому я пока с альфой приостановил конвертдепо из-за мухлежа, благо куча конкурентов есть, только заноси котлеты
kuzmich
 
Повідомлень: 100
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:04

Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає[/quote]

Дивно, а яке у вас місто, спробуйте інше відділення якщо воно у вас є,
у Києв на незламних навіть без замовлень були, а на простіших або замовлення ледь не за тиждень, або не бронюють тіпа звоніть і приходьте так : бувають часто але поки посидиш у черзі поки переселенці занесуть свою 100ку то і світло зникне , ледь з 3-4 разу забрав ) ,
якось таак ..
Romico
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:15

zvirobiy

Відкриття. Приходите у відділення з оригіналами паспорту та ідент.коду, бажано не пізніше 10 ранку (в ідеалі на 9:00) бо до 11:00 банк ще повинен купити валюту для вас. Менеджер робить копії з документів, відкриває рахунки, друкує документи, ви вносите гривневу готівку в касу. На все у мене пішло 40 хвилин.
Отримання. Приходите з оригіналом паспорту. Менеджер друкує документ, ви отримуєте валютну готівкову готівку в касі та відсотки в гривні. На все у мене пішло 15 хвилин.
Дехто пише, що можна пересилати на поточний рахунок зі свого карткового або сепом, щоб не платити 0,1% комісію за готівкові поповнення- не знаю, не пробував.
Якщо в день отримання депозиту захочете відкрити новий в тій же валюті -то гривневий поточний рахунок використовується той самий, тобто повторно комісію 50грн не платите.
Наче все
sergii_naushenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:23

olmyb

в попередній раз може і не було повідомлення, проте точно були поставлені на облік , можете перевірити в кабінеті платника податків) просто зараз ще і повідомлення навчилися відправляти щодо постановки на облік)
soups65d542
 
Повідомлень: 16
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 428429430431
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5768)
05.01.2023 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.