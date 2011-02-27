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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:11
The_Rebel написав:
І ще доповню, в Райфі і Моно після закінчення депо кошти спокійно чекають зняття.
А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий
Что-то вам с укргазом сильно не везет, я снимал в укргазе доллары целую пайку без предзаказа, пошел в кассу и мне сразу выдали с валютной карты прозапас (на нее упало депо) причем я пришел не в день окончания а когда мне было удобно, один раз снял с прозапаса (у меня там по начала акции были доллары) хотел снять 2500 говорят можем только 1000 выдать остальные под депо я им говорю а у меня что не депо, так кассир сама говорит я вам закажу - приходите тогда-то сразу в кассу, пришел вообще без вопросов остаток забрал, на днях забирал 1000 евро в день окончания депо, у меня не было пластика только виртуальная - отправили к оператору, чтобы сделать проводку и потом в кассу - все четко и без проблем, так что у меня укргаз аж на первом месте оказался
. (Областной центр)
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Додано: Чет 05 січ, 2023 11:31
moveton написав: J написав:
Монобанк - давайте приходьте післязавтра
Сенсбанк - давайте приходьте через 2 тижні
Приват не забудьте. Без заказа даже 100$ не выдают. А заказ - это таки приходить послезавтра. И шанс, что будут купюры меньше 100$, практически нулевой.
на приват не надо гнать, работает по заказу, как и большинство других, все четко в срок отдает нормальными купюрами. На всякий случай надо иметь собой по 50
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Додано: Чет 05 січ, 2023 11:32
sergey_sryvkin написав:
Нещодавно забирав у приваті $1630
без замовлення
Maxwe11 написав:
Маленькі суми 100-300 доларів спокійно віддаються без замовлення якщо є валюта в касі
, Приват, АБанк, Райф. Київ.
Вот именно, если есть валюта. А оно где как. Я за $1500 ходил - послали заказывать. И это в VIP отделении. Жена недавно вообще несчастные $100 с депо хотела получить: тоже отправили заказывать и ещё потом пару раз без толку приходить пришлось потому, что света не было. Верю, что кому-то где-то везло больше, но мы же в ЧС за единичный негативный опыт сразу заносим?
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Додано: Чет 05 січ, 2023 11:34
Підкажіть будь-ласка яка процедура оформлення та головне - ОТРИМАННЯ депо у Айбоксі
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zvirobiy
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Додано: Чет 05 січ, 2023 11:38
The_Rebel написав:
Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
у меня открыты виртуальные про-запас, через менеджера пополнение и снятие без проблем. Заказ валюты по телефону в отделение. Прога да, гавно, но мне больше от конвертдепо ничего и не нужно. Автопролонгация снимается галкой в проге и перед окончанием депо во всех банковских прогах перепроверяю статус пролонгации, то что бывает включается обратно
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Додано: Чет 05 січ, 2023 11:45
emeta написав:
Это всё хорошо конечно же, но практическое применение какое?
ну тыкните вы носом горячку в ДКБО, что уже было не раз. Вам на это ответят:
да, конечно, но заказать сможете только когда средства будут на текущем.
В отделении вам подтвердят всё и улыбаясь заверят, что так оно и есть конечно на бумаге, но дождитесь когда депо закончится, в лучшем случае примут заяву согласно пункту 4.2.7
и назначат дату получения валюты спустя две недели.
ну хз, у меня оператор через прогу принял заявку на резерв валюты до окончания депо, мб просто повезло. Поэтому я пока с альфой приостановил конвертдепо из-за мухлежа, благо куча конкурентов есть, только заноси котлеты
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Додано: Чет 05 січ, 2023 12:04
Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає[/quote]
Дивно, а яке у вас місто, спробуйте інше відділення якщо воно у вас є,
у Києв на незламних навіть без замовлень були, а на простіших або замовлення ледь не за тиждень, або не бронюють тіпа звоніть і приходьте так : бувають часто але поки посидиш у черзі поки переселенці занесуть свою 100ку то і світло зникне , ледь з 3-4 разу забрав ) ,
якось таак ..
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Додано: Чет 05 січ, 2023 12:15
zvirobiy
Відкриття. Приходите у відділення з оригіналами паспорту та ідент.коду, бажано не пізніше 10 ранку (в ідеалі на 9:00) бо до 11:00 банк ще повинен купити валюту для вас. Менеджер робить копії з документів, відкриває рахунки, друкує документи, ви вносите гривневу готівку в касу. На все у мене пішло 40 хвилин.
Отримання. Приходите з оригіналом паспорту. Менеджер друкує документ, ви отримуєте валютну готівкову готівку в касі та відсотки в гривні. На все у мене пішло 15 хвилин.
Дехто пише, що можна пересилати на поточний рахунок зі свого карткового або сепом, щоб не платити 0,1% комісію за готівкові поповнення- не знаю, не пробував.
Якщо в день отримання депозиту захочете відкрити новий в тій же валюті -то гривневий поточний рахунок використовується той самий, тобто повторно комісію 50грн не платите.
Наче все
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Додано: Чет 05 січ, 2023 12:23
olmyb
в попередній раз може і не було повідомлення, проте точно були поставлені на облік , можете перевірити в кабінеті платника податків) просто зараз ще і повідомлення навчилися відправляти щодо постановки на облік)
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