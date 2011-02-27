Додано: Чет 05 січ, 2023 12:04

Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.

Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.

Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає[/quote]



Дивно, а яке у вас місто, спробуйте інше відділення якщо воно у вас є,

у Києв на незламних навіть без замовлень були, а на простіших або замовлення ледь не за тиждень, або не бронюють тіпа звоніть і приходьте так : бувають часто але поки посидиш у черзі поки переселенці занесуть свою 100ку то і світло зникне , ледь з 3-4 разу забрав ) ,

якось таак ..