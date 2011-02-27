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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 13:08

  soups65d542 написав:olmyb

можете перевірити в кабінеті платника податків


Упсс.. А це де? Як? Куди? Просвітіть неграмотного.
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 13:09

  The_Rebel написав:Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно.
Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу.
Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає


1. нв якому місці додаток не зручний саме для конвертаційного?
2. продукти дійсно потрібно відкривати але так в багатьох банках потрібно спочатку відкрити куди буде падати гривня та валюта.
3. замовити дійсно в кол-центрі не можливо. але замовляєте у відділенні і все. просто так прийти забрати дійсно можуть бути проблеми

  The_Rebel написав:І ще доповню, в Райфі і Моно після закінчення депо кошти спокійно чекають зняття.
А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий


вчасно вимикайте автопролонгацію і буде щастя. і депо впаде на той додатковий продукт відкриттям якого ви не задоволені.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 13:14

  angra написав:
  soups65d542 написав:olmyb

можете перевірити в кабінеті платника податків


Упсс.. А це де? Як? Куди? Просвітіть неграмотного.



Кабінет тут https://cabinet.tax.gov.ua/login

треба мати ключ ЕЦП (можна безкоштовно зробити в Приват24 https://www.youtube.com/watch?v=9AQqwb7_f4s)
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 05 січ, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 13:14

  alex0010 написав:Всем привет, нужна Ваша помощь. Недавно нашел эту тему, перечитал часть сообщений и насколько я правильно понял, что оптимальный вариант для покупки это Райф и Моно. У них спустя 3 месяца сложно, но реально получить валюту. Или если я ошибаюсь, поделитесь опытом и подскажите пожалуйста банк, который оптимальный по вашему мнению. Спасибо!


с каких это пор моно стал оптимальным вариантом? работать с виртуальным банком в валюте по определению не может быть оптимальным. ИМХО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Добавил поддержку шаблонов городов.
Для примера прописал шаблон для Запорожья.
Если написать в стоп-строке слово "Запорожье", то не будут показаны все те банки, которых там нет.
Если хотите добавить шаблон для своего города - пишите список отсутствующих банок (в алфавитном порядке)

Шаблон таблиці для міста Хмельницький:
Айбокс Альт Глобус Грант ЕвроПром Клирингов.Дом Конкорд КредитВест Кристалл Львов МТБ Пиреус Полтава ПроКредит РВС Скай УкрБудИнвест УкрКапитал Юнекс
p_yanek
 
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