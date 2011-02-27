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The_Rebel написав:Укргаз - останнє місце в моєму рейтингу. Додаток незручний, і треба було йти декілька разів на відділення відкривати якісь додаткові картки і тп. Незручно. Поки не знімав ще. Але в мене в цьому банку є ще кошти на валютному рахунку. І ніяк не хотять віддавати саме долари, а говорять можуть лише в гривнях по їх курсу. Хто має досвід з цим банком? Може це відділення проявило таку ініціативу і таким чином відштовхує мене як клієнта. Телефонував в кол-центр, то тут не можна замовити валюту (як напр. в Райфі), а посилають на відділення (якщо там є, то Вам дадуть). Але у них ніколи немає
1. нв якому місці додаток не зручний саме для конвертаційного? 2. продукти дійсно потрібно відкривати але так в багатьох банках потрібно спочатку відкрити куди буде падати гривня та валюта. 3. замовити дійсно в кол-центрі не можливо. але замовляєте у відділенні і все. просто так прийти забрати дійсно можуть бути проблеми
The_Rebel написав:І ще доповню, в Райфі і Моно після закінчення депо кошти спокійно чекають зняття. А в Укргазі випадково пропустив той день (бо він був на вихідних), то депо автоматом продовжився ще на 3 місяці. Тому будьте обережні, в мене негативний досвід з цим банкмо, пару років назад він був кращий
вчасно вимикайте автопролонгацію і буде щастя. і депо впаде на той додатковий продукт відкриттям якого ви не задоволені.
alex0010 написав:Всем привет, нужна Ваша помощь. Недавно нашел эту тему, перечитал часть сообщений и насколько я правильно понял, что оптимальный вариант для покупки это Райф и Моно. У них спустя 3 месяца сложно, но реально получить валюту. Или если я ошибаюсь, поделитесь опытом и подскажите пожалуйста банк, который оптимальный по вашему мнению. Спасибо!
с каких это пор моно стал оптимальным вариантом? работать с виртуальным банком в валюте по определению не может быть оптимальным. ИМХО.
mustbe написав:Добавил поддержку шаблонов городов. Для примера прописал шаблон для Запорожья. Если написать в стоп-строке слово "Запорожье", то не будут показаны все те банки, которых там нет. Если хотите добавить шаблон для своего города - пишите список отсутствующих банок (в алфавитном порядке)
Шаблон таблиці для міста Хмельницький: Айбокс Альт Глобус Грант ЕвроПром Клирингов.Дом Конкорд КредитВест Кристалл Львов МТБ Пиреус Полтава ПроКредит РВС Скай УкрБудИнвест УкрКапитал Юнекс
alex0010 написав:Всем привет, нужна Ваша помощь. Недавно нашел эту тему, перечитал часть сообщений и насколько я правильно понял, что оптимальный вариант для покупки это Райф и Моно. У них спустя 3 месяца сложно, но реально получить валюту. Или если я ошибаюсь, поделитесь опытом и подскажите пожалуйста банк, который оптимальный по вашему мнению. Спасибо!
с каких это пор моно стал оптимальным вариантом? работать с виртуальным банком в валюте по определению не может быть оптимальным. ИМХО.
Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.
Шапка: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Телефон: 0 800 205 205 Адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 20.01.1994 р.
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Підпис: В особі Заступника голови Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" за довіреністю №244-ЮД1 від 04.11.2022 р. Підпис 31.12.2022 року Акуленко Ю.Ю.
Востаннє редагувалось deepfree в Чет 05 січ, 2023 15:17, всього редагувалось 1 раз.
olmyb написав:Відкрив доларовий депозит в Авалі, прийшли на вайбер два повідомлення по його рахункам, депозиту і для виплат: "Вітаємо! Рахунок ... взято на облік в ДПІ. Приємного користування!" Дивно, в попередній раз таких повідомлень не було.
Сьогодні відкривав на дві фіз особи в Райфайзені (Аваль), повідомлення про відкриття рахунків прийшли, а що повідомлено податкову ні. ВИ часом не рахунки ФОПу відкривали?
P.S.: зайшов в кабінет платника податкової, інформація про якісь відкриті рахунки відсутня.