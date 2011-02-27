|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:20
deepfree написав:
Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.
Так справа "віртуальності" полягає не у тому що немає юридичної особи з якою укладається угода. Універсалбанк безсумнівно є стороною по угоді з вкладниками, що оформлюють депо в додатку моно, яка несе юридичну відповідальність. Але той факт що універсалбанк сторона по угоді ніяк не добавляє йому кількості філій та відділень навіть по обласним центрам України, не кажучи вже про просто міста та селища. В тому я вважаю і є віртуальність с монею. Юридична особа є але їхати в Київ, Львів чи Дніпро абсолютній більшості вкладників не зручно.
Востаннє редагувалось Alien
в Чет 05 січ, 2023 15:21, всього редагувалось 1 раз.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:20
J написав: deepfree написав:
,
P.S.: зайшов в кабінет платника податкової, інформація про якісь відкриті рахунки відсутня.
треба зареєструватися ФОПом спочатку
зайшов в кабінет під ФОП що має депозитні рахунки як фіз особа, там тільки рахунки ФОП, немає її рахунків як фіз особи
-
deepfree
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:25
Alien написав: deepfree написав:
Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.
Так справа "віртуальності" полягає не у тому що немає юридичної особи з якою укладається угода. Універсалбанк безсумнівно є стороною по угоді з вкладниками, що оформлюють депо в додатку моно, яка несе юридичну відповідальність. Але той факт що універсалбанк сторона по угоді ніяк не добавляє йому кількості філій та відділень навіть по обласним центрам України, не кажучи вже про просто міста та селища. В тому я вважаю і є віртуальність с монею. Юридична особа є але їхати в Київ, Львів чи Дніпро абсолютній більшості вкладників не зручно.
ну це швидше ваші особисті проблеми
Як варіант: по закінченню депо перерахувати гроші через SWIFT на свій вал рахунок фіз особи в іншому українському банку. Порахуйте тільки скільки це буде вам коштувати. В мене виходило 51,75$ при перерахунку на Приват при вкладі 2650 USD. Але це швидше як форсмажорний варіант.
-
deepfree
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:31
Наразі у Приваті який максимальний розмір для конвертаційного депо? 2670?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8233
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53361
|
|
|5
|25583
|
|
|3
|6421
|
|