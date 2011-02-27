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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:20
deepfree написав:
Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.
Так справа "віртуальності" полягає не у тому що немає юридичної особи з якою укладається угода. Універсалбанк безсумнівно є стороною по угоді з вкладниками, що оформлюють депо в додатку моно, яка несе юридичну відповідальність. Але той факт що універсалбанк сторона по угоді ніяк не добавляє йому кількості філій та відділень навіть по обласним центрам України, не кажучи вже про просто міста та селища. В тому я вважаю і є віртуальність с монею. Юридична особа є але їхати в Київ, Львів чи Дніпро абсолютній більшості вкладників не зручно.
Востаннє редагувалось Alien
в Чет 05 січ, 2023 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 15:20
J написав: deepfree написав:
,
P.S.: зайшов в кабінет платника податкової, інформація про якісь відкриті рахунки відсутня.
треба зареєструватися ФОПом спочатку
зайшов в кабінет під ФОП що має депозитні рахунки як фіз особа, там тільки рахунки ФОП, немає її рахунків як фіз особи
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deepfree
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Додано: Чет 05 січ, 2023 15:25
Alien написав: deepfree написав:
Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.
Так справа "віртуальності" полягає не у тому що немає юридичної особи з якою укладається угода. Універсалбанк безсумнівно є стороною по угоді з вкладниками, що оформлюють депо в додатку моно, яка несе юридичну відповідальність. Але той факт що універсалбанк сторона по угоді ніяк не добавляє йому кількості філій та відділень навіть по обласним центрам України, не кажучи вже про просто міста та селища. В тому я вважаю і є віртуальність с монею. Юридична особа є але їхати в Київ, Львів чи Дніпро абсолютній більшості вкладників не зручно.
ну це швидше ваші особисті проблеми
Як варіант: по закінченню депо перерахувати гроші через SWIFT на свій вал рахунок фіз особи в іншому українському банку. Порахуйте тільки скільки це буде вам коштувати. В мене виходило 51,75$ при перерахунку на Приват при вкладі 2650 USD. Але це швидше як форсмажорний варіант.
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deepfree
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Додано: Чет 05 січ, 2023 15:31
Наразі у Приваті який максимальний розмір для конвертаційного депо? 2670?
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Investor_K
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:03
deneg net написав: om77 написав:
Доброго вечора. Посоветуйте куда вложить 2 котлеты. МТБ стоит переплаты 1000грн? Выбираю из списка из УБИБ, Альянс и МТБ. Или не должно быть проблем с отдачей нормальных купюр у УБИБа и Альянса?
УБИБ отдаёт то новыми, то старыми, когда как. МТБ всю дорогу отдавал новыми. В Альянс ходить с валютой стрёмно, поэтому не знаю как там.
Не пойму только почему такой выбор. Чем не устравивает Айбокс, или Конкорд, или Тас и подобные?
подскажите, а в чем разница какие купюры старые новые?
По сабжу - Альянс выдал нормальными купюрами, новые или старые не обращал внимание, аналогично и УБИБ
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1984
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:07
Investor_K
2670, так.
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sdfk
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:43
Всем привет.
Кто-то уже заказывал в привате 2670$ по окончанию этого депозита? Мне приложение дает заказать только 2400 (округляет по 100). Получается что открыть депозит с лимитом в 100 000 гривен я могу за один день, а снять его уже не могу, т.к. лимит превышен. Так?
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olexander_schur
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:50
deepfree написав: J написав: deepfree написав:
,
P.S.: зайшов в кабінет платника податкової, інформація про якісь відкриті рахунки відсутня.
треба зареєструватися ФОПом спочатку
зайшов в кабінет під ФОП що має депозитні рахунки як фіз особа, там тільки рахунки ФОП, немає її рахунків як фіз особи
у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:51
1984 написав:
подскажите, а в чем разница какие купюры старые новые?
1. Якщо Ви регулярно буваєте за кордоном в нормальних країнах та витрачаєте готівкові бакси, то жодної різниці. От в Кореї кум помальовані сотки 1990 року без проблем здавав.
2. Якщо Ви хочете взяти участь в депо каруселі та отримані з депозиту долари понесете в обмін валют. Якщо вони будуть "неналежної" якості на думку касира, їх можуть не взяти або взяти з комісією. В принципі Ви їх можете здати в банку по неадекватному курсу.
3. Якщо Ви хочете закопати їх в саду, краще ідеальні нові сині бакси, вони краще проростають та дають плоди) Також можна зашити їх в матрац чи переносити в трусах через кордон, якщо більше 9999 євро еквівалент.
Востаннє редагувалось deepfree
в Чет 05 січ, 2023 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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deepfree
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:56
Sain_повернувся написав:
у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір
А це вже цікаво. ФОП має рахунки в Приват. В цьому ж Приваті відкриває депо як фіз особа. Приват під час відкриття (на відміну від Аваля) не питає чи особа зареєстрована ФОП, хоча знає це - бо ж рахунки в цьому ж банку і відповідно до податкової не передає повідомлення. Або Приват налажав, або інші банки трактують закони по своєму.
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deepfree
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