RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 431432433434>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:20

  deepfree написав:
Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.

Так справа "віртуальності" полягає не у тому що немає юридичної особи з якою укладається угода. Універсалбанк безсумнівно є стороною по угоді з вкладниками, що оформлюють депо в додатку моно, яка несе юридичну відповідальність. Але той факт що універсалбанк сторона по угоді ніяк не добавляє йому кількості філій та відділень навіть по обласним центрам України, не кажучи вже про просто міста та селища. В тому я вважаю і є віртуальність с монею. Юридична особа є але їхати в Київ, Львів чи Дніпро абсолютній більшості вкладників не зручно.
Востаннє редагувалось Alien в Чет 05 січ, 2023 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:20

  J написав:
  deepfree написав:,
P.S.: зайшов в кабінет платника податкової, інформація про якісь відкриті рахунки відсутня.

треба зареєструватися ФОПом спочатку :)


зайшов в кабінет під ФОП що має депозитні рахунки як фіз особа, там тільки рахунки ФОП, немає її рахунків як фіз особи
deepfree
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.11.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:25

  Alien написав:
  deepfree написав:
Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.

Так справа "віртуальності" полягає не у тому що немає юридичної особи з якою укладається угода. Універсалбанк безсумнівно є стороною по угоді з вкладниками, що оформлюють депо в додатку моно, яка несе юридичну відповідальність. Але той факт що універсалбанк сторона по угоді ніяк не добавляє йому кількості філій та відділень навіть по обласним центрам України, не кажучи вже про просто міста та селища. В тому я вважаю і є віртуальність с монею. Юридична особа є але їхати в Київ, Львів чи Дніпро абсолютній більшості вкладників не зручно.

ну це швидше ваші особисті проблеми
Як варіант: по закінченню депо перерахувати гроші через SWIFT на свій вал рахунок фіз особи в іншому українському банку. Порахуйте тільки скільки це буде вам коштувати. В мене виходило 51,75$ при перерахунку на Приват при вкладі 2650 USD. Але це швидше як форсмажорний варіант.
deepfree
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.11.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Наразі у Приваті який максимальний розмір для конвертаційного депо? 2670?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8234
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:03

  deneg net написав:
  om77 написав:Доброго вечора. Посоветуйте куда вложить 2 котлеты. МТБ стоит переплаты 1000грн? Выбираю из списка из УБИБ, Альянс и МТБ. Или не должно быть проблем с отдачей нормальных купюр у УБИБа и Альянса?

УБИБ отдаёт то новыми, то старыми, когда как. МТБ всю дорогу отдавал новыми. В Альянс ходить с валютой стрёмно, поэтому не знаю как там.
Не пойму только почему такой выбор. Чем не устравивает Айбокс, или Конкорд, или Тас и подобные?


подскажите, а в чем разница какие купюры старые новые?

По сабжу - Альянс выдал нормальными купюрами, новые или старые не обращал внимание, аналогично и УБИБ
1984
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:07

Investor_K

2670, так.
sdfk
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:43

Снятие денег в Приват

Всем привет.

Кто-то уже заказывал в привате 2670$ по окончанию этого депозита? Мне приложение дает заказать только 2400 (округляет по 100). Получается что открыть депозит с лимитом в 100 000 гривен я могу за один день, а снять его уже не могу, т.к. лимит превышен. Так?
olexander_schur
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 23.08.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:50

  deepfree написав:
  J написав:
  deepfree написав:,
P.S.: зайшов в кабінет платника податкової, інформація про якісь відкриті рахунки відсутня.

треба зареєструватися ФОПом спочатку :)


зайшов в кабінет під ФОП що має депозитні рахунки як фіз особа, там тільки рахунки ФОП, немає її рахунків як фіз особи

у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  1984 написав:подскажите, а в чем разница какие купюры старые новые?

1. Якщо Ви регулярно буваєте за кордоном в нормальних країнах та витрачаєте готівкові бакси, то жодної різниці. От в Кореї кум помальовані сотки 1990 року без проблем здавав.
2. Якщо Ви хочете взяти участь в депо каруселі та отримані з депозиту долари понесете в обмін валют. Якщо вони будуть "неналежної" якості на думку касира, їх можуть не взяти або взяти з комісією. В принципі Ви їх можете здати в банку по неадекватному курсу.
3. Якщо Ви хочете закопати їх в саду, краще ідеальні нові сині бакси, вони краще проростають та дають плоди) Також можна зашити їх в матрац чи переносити в трусах через кордон, якщо більше 9999 євро еквівалент.
Востаннє редагувалось deepfree в Чет 05 січ, 2023 16:58, всього редагувалось 1 раз.
deepfree
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.11.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Sain_повернувся написав:у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір

А це вже цікаво. ФОП має рахунки в Приват. В цьому ж Приваті відкриває депо як фіз особа. Приват під час відкриття (на відміну від Аваля) не питає чи особа зареєстрована ФОП, хоча знає це - бо ж рахунки в цьому ж банку і відповідно до податкової не передає повідомлення. Або Приват налажав, або інші банки трактують закони по своєму.
deepfree
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.11.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 431432433434>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53365
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2138)
05.01.2023 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.