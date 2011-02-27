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Sain_повернувся написав:у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір
А це вже цікаво. ФОП має рахунки в Приват. В цьому ж Приваті відкриває депо як фіз особа. Приват під час відкриття (на відміну від Аваля) не питає чи особа зареєстрована ФОП, хоча знає це - бо ж рахунки в цьому ж банку і відповідно до податкової не передає повідомлення. Або Приват налажав, або інші банки трактують закони по своєму.
залогінився тільки що в кабінет глянути. У мене на сторінці https://cabinet.tax.gov.ua/account в секції "Дані про банківські рахунки" вказано 33 рахунка (з них лише 1 відкритий на ФОП, всі інші на фізика). Звірив з банками в яких маю рахунки, нема лише Привата, Абанка і Кредо (кредо нещодавно подав на закриття, можливо вони там були просто їх вже видалили). В кабінеті видно всі рахінки які у мене відкриті в: Моно, Сенс, ОТР, Укрсиб, Власний рахунок, Обанк, Спорт, Ізі, Нео, Вінбанк, Тас, Еко, Альянс