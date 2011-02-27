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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 431432433434
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:01

  deepfree написав:
  Sain_повернувся написав:у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір

А це вже цікаво. ФОП має рахунки в Приват. В цьому ж Приваті відкриває депо як фіз особа. Приват під час відкриття (на відміну від Аваля) не питає чи особа зареєстрована ФОП, хоча знає це - бо ж рахунки в цьому ж банку і відповідно до податкової не передає повідомлення. Або Приват налажав, або інші банки трактують закони по своєму.


залогінився тільки що в кабінет глянути. У мене на сторінці https://cabinet.tax.gov.ua/account в секції "Дані про банківські рахунки" вказано 33 рахунка (з них лише 1 відкритий на ФОП, всі інші на фізика). Звірив з банками в яких маю рахунки, нема лише Привата, Абанка і Кредо (кредо нещодавно подав на закриття, можливо вони там були просто їх вже видалили). В кабінеті видно всі рахінки які у мене відкриті в: Моно, Сенс, ОТР, Укрсиб, Власний рахунок, Обанк, Спорт, Ізі, Нео, Вінбанк, Тас, Еко, Альянс
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:09

  kuzmich написав:
  klug написав:P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.

подтверждаю, глобус заглотил 2700 и предложили еще занести баул в следующем месяцее

Горячая линия "Глобуса" говорит, что это только для г.Киева, в остальных отделениях якобы остался лимит $2600. По крайней мере, в г.Сумы открывают только на 2600.
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