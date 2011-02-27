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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 431432433434
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:01

  deepfree написав:
  Sain_повернувся написав:у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір

А це вже цікаво. ФОП має рахунки в Приват. В цьому ж Приваті відкриває депо як фіз особа. Приват під час відкриття (на відміну від Аваля) не питає чи особа зареєстрована ФОП, хоча знає це - бо ж рахунки в цьому ж банку і відповідно до податкової не передає повідомлення. Або Приват налажав, або інші банки трактують закони по своєму.


залогінився тільки що в кабінет глянути. У мене на сторінці https://cabinet.tax.gov.ua/account в секції "Дані про банківські рахунки" вказано 33 рахунка (з них лише 1 відкритий на ФОП, всі інші на фізика). Звірив з банками в яких маю рахунки, нема лише Привата, Абанка і Кредо (кредо нещодавно подав на закриття, можливо вони там були просто їх вже видалили). В кабінеті видно всі рахінки які у мене відкриті в: Моно, Сенс, ОТР, Укрсиб, Власний рахунок, Обанк, Спорт, Ізі, Нео, Вінбанк, Тас, Еко, Альянс
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:09

  kuzmich написав:
  klug написав:P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.

подтверждаю, глобус заглотил 2700 и предложили еще занести баул в следующем месяцее

Горячая линия "Глобуса" говорит, что это только для г.Киева, в остальных отделениях якобы остался лимит $2600. По крайней мере, в г.Сумы открывают только на 2600.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в табличке в сносках есть комментарий про дни, когда не рекомендуется открывать депозиты, например сегодня светится "08.04.2023 - Суббота ! Открывать сегодня депозит не рекомендуется !", т.к. в таком случае окончание депозита и получение денег переносится на следующих рабочий день.
Как можно использовать эту рекомендацию - открывать в такие дни в банке. в котором
последний день депозита попадет на рабочий день? В разных банках по разному трактуют 3 месяца - где-то это ровно 90 дней, где-то это именно календарные 3 мес. Когда много банков в работе, то довольно сложно еще и такими нюансами заморачиваться на мой взгляд.
Или может смысл этой рекомендации в другом состоит?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:51

Подскажите, в тас онлайн до которого часа можно депозит открывать чтобы он сегодняшним днём открылся?
А то горячая линия не может дать внятного ответа))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:53

  Dobrofey написав:
  kuzmich написав:
  klug написав:P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.

подтверждаю, глобус заглотил 2700 и предложили еще занести баул в следующем месяцее

Горячая линия "Глобуса" говорит, что это только для г.Киева, в остальных отделениях якобы остался лимит $2600. По крайней мере, в г.Сумы открывают только на 2600.


В конце декабря дали открыть только на 2600$. Днепр
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:58

  deepfree написав:Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.

Шапка:
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
Телефон: 0 800 205 205
Адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 20.01.1994 р.

Тіло:
Я, ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХХХХХХ,
проживаю за адресою: Україна, м. Y, дію на підставі особистого
волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище.

Підпис:
В особі Заступника голови Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
за довіреністю №244-ЮД1 від 04.11.2022 р.
Підпис 31.12.2022 року Акуленко Ю.Ю.


для тих хто в танку - універсал є не скрізь. тому моно - віртуальний.
і нічого тут бульби з носу видувати - оте все і без вас знають хто тут читає

  deepfree написав:Як варіант: по закінченню депо перерахувати гроші через SWIFT на свій вал рахунок фіз особи в іншому українському банку. Порахуйте тільки скільки це буде вам коштувати. В мене виходило 51,75$ при перерахунку на Приват при вкладі 2650 USD. Але це швидше як форсмажорний варіант.


ааа. тримайте мене семеро. відкрити депошку під 2% щоб потім свіфтнути за 50 баксів.
кльова порада.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 05 січ, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:01

asti
поддержка в телеге сказала только что, что до 22-00
flex123
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:04

  deepfree написав:ну це швидше ваші особисті проблеми
Як варіант: по закінченню депо перерахувати гроші через SWIFT на свій вал рахунок фіз особи в іншому українському банку. Порахуйте тільки скільки це буде вам коштувати. В мене виходило 51,75$ при перерахунку на Приват при вкладі 2650 USD. Але це швидше як форсмажорний варіант.

В мене нема жодних проблем з "віртуальним моно" - я вам просто пояснив очевидні для більшості не киян, не львів'ян та не дніпрян речі.
Щодо вашого прикладу зі свіфтом - він нагадав мені приказку, що розумна людина знайде вихід зі складної ситуації а мудра в таку ситуації не потрапить. Бачу, що ви безумовно розумна людина.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:09

  flex123 написав:asti
поддержка в телеге сказала только что, что до 22-00
Мне тоже так говорили днем, а вечером сказали до 16:00, а последняя барышня вообще заявила: круглосуточно! :) :)
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:37

asti
открыл сегодня в тас онлайн в 16-54 - получился с 05.01.23 по 08.04.23
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