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Sain_повернувся написав:у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір
А це вже цікаво. ФОП має рахунки в Приват. В цьому ж Приваті відкриває депо як фіз особа. Приват під час відкриття (на відміну від Аваля) не питає чи особа зареєстрована ФОП, хоча знає це - бо ж рахунки в цьому ж банку і відповідно до податкової не передає повідомлення. Або Приват налажав, або інші банки трактують закони по своєму.
залогінився тільки що в кабінет глянути. У мене на сторінці https://cabinet.tax.gov.ua/account в секції "Дані про банківські рахунки" вказано 33 рахунка (з них лише 1 відкритий на ФОП, всі інші на фізика). Звірив з банками в яких маю рахунки, нема лише Привата, Абанка і Кредо (кредо нещодавно подав на закриття, можливо вони там були просто їх вже видалили). В кабінеті видно всі рахінки які у мене відкриті в: Моно, Сенс, ОТР, Укрсиб, Власний рахунок, Обанк, Спорт, Ізі, Нео, Вінбанк, Тас, Еко, Альянс
в табличке в сносках есть комментарий про дни, когда не рекомендуется открывать депозиты, например сегодня светится "08.04.2023 - Суббота ! Открывать сегодня депозит не рекомендуется !", т.к. в таком случае окончание депозита и получение денег переносится на следующих рабочий день. Как можно использовать эту рекомендацию - открывать в такие дни в банке. в котором последний день депозита попадет на рабочий день? В разных банках по разному трактуют 3 месяца - где-то это ровно 90 дней, где-то это именно календарные 3 мес. Когда много банков в работе, то довольно сложно еще и такими нюансами заморачиваться на мой взгляд. Или может смысл этой рекомендации в другом состоит?
deepfree написав:Скільки можна про віртуальний Моно? Ви читали колись депозитну угоду оформлену через моно??? Там іншою стороною виступає не Моно, а Універсал банк.
Шапка: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Телефон: 0 800 205 205 Адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 20.01.1994 р.
Тіло: Я, ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХХХХХХ, проживаю за адресою: Україна, м. Y, дію на підставі особистого волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище.
Підпис: В особі Заступника голови Правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" за довіреністю №244-ЮД1 від 04.11.2022 р. Підпис 31.12.2022 року Акуленко Ю.Ю.
для тих хто в танку - універсал є не скрізь. тому моно - віртуальний. і нічого тут бульби з носу видувати - оте все і без вас знають хто тут читає
deepfree написав:Як варіант: по закінченню депо перерахувати гроші через SWIFT на свій вал рахунок фіз особи в іншому українському банку. Порахуйте тільки скільки це буде вам коштувати. В мене виходило 51,75$ при перерахунку на Приват при вкладі 2650 USD. Але це швидше як форсмажорний варіант.
ааа. тримайте мене семеро. відкрити депошку під 2% щоб потім свіфтнути за 50 баксів. кльова порада.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 05 січ, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
deepfree написав:ну це швидше ваші особисті проблеми Як варіант: по закінченню депо перерахувати гроші через SWIFT на свій вал рахунок фіз особи в іншому українському банку. Порахуйте тільки скільки це буде вам коштувати. В мене виходило 51,75$ при перерахунку на Приват при вкладі 2650 USD. Але це швидше як форсмажорний варіант.
В мене нема жодних проблем з "віртуальним моно" - я вам просто пояснив очевидні для більшості не киян, не львів'ян та не дніпрян речі. Щодо вашого прикладу зі свіфтом - він нагадав мені приказку, що розумна людина знайде вихід зі складної ситуації а мудра в таку ситуації не потрапить. Бачу, що ви безумовно розумна людина.