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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 січ, 2023 19:13
mephala написав:
для тих хто в танку - універсал є не скрізь. тому моно - віртуальний.
в райцентрах є тільки Приват, Аваль та Ощад
всі інші - віртуальні
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