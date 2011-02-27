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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 січ, 2023 19:13
mephala написав:
для тих хто в танку - універсал є не скрізь. тому моно - віртуальний.
в райцентрах є тільки Приват, Аваль та Ощад
всі інші - віртуальні
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Додано: Чет 05 січ, 2023 21:46
J написав: mephala написав:
для тих хто в танку - універсал є не скрізь. тому моно - віртуальний.
в райцентрах є тільки Приват, Аваль та Ощад
всі інші - віртуальні
А також пумб, укргаз, укрсіб, агріколь, та ще дехто.
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:05
Alien написав:
а мудра в таку ситуації не потрапить
ну так, якщо нічого не робити і тримати свої гроші під подушкою, то звісно і проблем з виведенням депо не буде
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:08
mephala написав:
ааа. тримайте мене семеро. відкрити депошку під 2% щоб потім свіфтнути за 50 баксів.
кльова порада.
ви мабуть не знаєте значення поняття "форс-мажор" у вашому селі, де віртуальні всі банки крім листоноші, що пенсії розносить
ну і рахувати також не погано навчитися якщо у вас депо 2%
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:22
Чи варто зв'язуватися з ПУМБом для відкриття депо??? Які його особливості....
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ihorsic
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:31
ihorsic написав:
Чи варто зв'язуватися з ПУМБом для відкриття депо??? Які його особливості....
Якщо впевнені що на раптове блокування рахунків фінмону зможете довести чистоту походження коштів - то звичайно спробуйте. Фінмон тут дуже не передбачуваний хоча звичайно з літа їх дещо попустило, але "осадочек остался".
Я тільки одного не можу зрозуміти - ПУМБ у "табелі про ранги" по моєму місті не входить в 15 кращих - то чи у вашому місті так мало банків чи у вас так багато грошей, що ви вже розмістили їх в усіх цікавіших і тепер розглядаєте пумбу як місце потенційного розміщення коштів?
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Alien
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:36
ihorsic написав:
Чи варто зв'язуватися з ПУМБом для відкриття депо??? Які його особливості....
Рулетка с фином. То что вы считаете доком своих средств, ПУМБ может их не принимать во внимание.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:36
Значить на один раз достатньо.... 😃😃😃 Хочу по євро прокрутити...
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ihorsic
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:38
ihorsic написав:
Значить на один раз достатньо.... 😃😃😃
Они могут из 1000грн. сделать в мес. 400 тыс.грн. Есть желание собирать потом месяцами доки, то нет проблем..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:40
Dobrofey написав: kuzmich написав: klug написав:
P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.
подтверждаю, глобус заглотил 2700 и предложили еще занести баул в следующем месяцее
Горячая линия "Глобуса" говорит, что это только для г.Киева, в остальных отделениях якобы остался лимит $2600. По крайней мере, в г.Сумы открывают только на 2600.
Я не з Києва, але мож відділення володіє абеткою і здатне прочитати внутрішню розсилку. Спробуйте й своїм подарувати примірник, а ще запитайте, яким чином нормативка НБУ змінюється у залежності від міста.
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klug
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