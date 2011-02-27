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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 січ, 2023 23:02
sergey_sryvkin написав: J написав: mephala написав:
для тих хто в танку - універсал є не скрізь. тому моно - віртуальний.
в райцентрах є тільки Приват, Аваль та Ощад
всі інші - віртуальні
А також пумб, укргаз, укрсіб, агріколь, та ще дехто.
а кто из них себя в рекламе позиционирует как революционный банк без отделений ?
или с укрсибом, агриколем или укргазом можно начать работать не побывав в отделении?
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:05
deepfree написав: mephala написав:
ааа. тримайте мене семеро. відкрити депошку під 2% щоб потім свіфтнути за 50 баксів.
кльова порада.
ви мабуть не знаєте значення поняття "форс-мажор" у вашому селі, де віртуальні всі банки крім листоноші, що пенсії розносить
ну і рахувати також не погано навчитися якщо у вас депо 2%
я дуже радий за вас що ви живете в сталицях та вважаєте себе вумнішим за всіх інших мешканців країни. як сказав дописувач раніше - ви в нас вумний. то й платили 50 баксів за свіфт
Востаннє редагувалось mephala
в Чет 05 січ, 2023 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:05
mephala написав:
а кто из них себя в рекламе позиционирует как революционный банк без отделений ?
или с укрсибом, агриколем или укргазом можно начать работать не побывав в отделении?
Укргаз можна. Вже коли отримувати готівкову валюту з соцдепо захочуть крім дії ще документи подивитись, зробити ксерокопії. Але стати клієнтом, оформити картки, перерахувати СЕПом гривні та дочекатись завершення соцдепо - все це без відвідування нормально працює.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:14
ustinovse написав: mephala написав:
а кто из них себя в рекламе позиционирует как революционный банк без отделений ?
или с укрсибом, агриколем или укргазом можно начать работать не побывав в отделении?
Укргаз можна. Вже коли отримувати готівкову валюту з соцдепо захочуть крім дії ще документи подивитись, зробити ксерокопії. Але стати клієнтом, оформити картки, перерахувати СЕПом гривні та дочекатись завершення соцдепо - все це без відвідування нормально працює.
і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:15
flex123 написав:
в табличке в сносках есть комментарий про дни, когда не рекомендуется открывать депозиты, например сегодня светится "08.04.2023 - Суббота ! Открывать сегодня депозит не рекомендуется !", т.к. в таком случае окончание депозита и получение денег переносится на следующих рабочий день.
Как можно использовать эту рекомендацию - открывать в такие дни в банке. в котором
последний день депозита попадет на рабочий день? В разных банках по разному трактуют 3 месяца - где-то это ровно 90 дней, где-то это именно календарные 3 мес. Когда много банков в работе, то довольно сложно еще и такими нюансами заморачиваться на мой взгляд.
Или может смысл этой рекомендации в другом состоит?
никак
вопрос в одном - выдадут / оставят обязательства в долларе
или станут в гривне
или в фонд ЗСУ
остальное - тлен
я играю но смотрю ОВДП одним глазом
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:17
deepfree написав: Sain_повернувся написав:
у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір
А це вже цікаво. ФОП має рахунки в Приват. В цьому ж Приваті відкриває депо як фіз особа. Приват під час відкриття (на відміну від Аваля) не питає чи особа зареєстрована ФОП, хоча знає це - бо ж рахунки в цьому ж банку і відповідно до податкової не передає повідомлення. Або Приват налажав, або інші банки трактують закони по своєму.
Привату ничего не указ, одни онлайн доллары до мейнстрима чего стоят
на деле - вопрос скользкий, ибо нет проблем приватом узнать обороты налоговой по нефоп счетам, поэтому пока не пугают, маскируются
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:18
Sain_повернувся написав:
у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір
хорошая кстати метода узнать какие овнобанки типа шарика счет не закрывают
у меня недавно в одном зарплатный счет нашелся, хотя зарплаты сроду не получал
(может пару лет после стипендии)
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:20
olexander_schur написав:
Всем привет.
Кто-то уже заказывал в привате 2670$ по окончанию этого депозита? Мне приложение дает заказать только 2400 (округляет по 100). Получается что открыть депозит с лимитом в 100 000 гривен я могу за один день, а снять его уже не могу, т.к. лимит превышен. Так?
так
есть банки смотрят лимит выдачи по хз какому курсу близко к карточному или еще хз какому
сходу Приват и кредо, но еще 2-3-5 можно накопать
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:21
1984 написав: deneg net написав: om77 написав:
Доброго вечора. Посоветуйте куда вложить 2 котлеты. МТБ стоит переплаты 1000грн? Выбираю из списка из УБИБ, Альянс и МТБ. Или не должно быть проблем с отдачей нормальных купюр у УБИБа и Альянса?
УБИБ отдаёт то новыми, то старыми, когда как. МТБ всю дорогу отдавал новыми. В Альянс ходить с валютой стрёмно, поэтому не знаю как там.
Не пойму только почему такой выбор. Чем не устравивает Айбокс, или Конкорд, или Тас и подобные?
подскажите, а в чем разница какие купюры старые новые?
По сабжу - Альянс выдал нормальными купюрами, новые или старые не обращал внимание, аналогично и УБИБ
кассирши в обменке вас расцелуют
хотя от новых 50к нос воротят
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:21
zvirobiy написав:greenozon
Получається, що банки про депозити та доходи надають інфу у податкову, а % з доходу потрібно самостійно оплачувати?
с депозитов платит банк
с ваших долларовых 0,01% дохода платится аж 1 копейка, не переймайтеся
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