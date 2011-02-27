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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 434435436437>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:02

  sergey_sryvkin написав:
  J написав:
  mephala написав:
для тих хто в танку - універсал є не скрізь. тому моно - віртуальний.

в райцентрах є тільки Приват, Аваль та Ощад
всі інші - віртуальні

А також пумб, укргаз, укрсіб, агріколь, та ще дехто.


а кто из них себя в рекламе позиционирует как революционный банк без отделений ?
или с укрсибом, агриколем или укргазом можно начать работать не побывав в отделении?
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:05

  deepfree написав:
  mephala написав:ааа. тримайте мене семеро. відкрити депошку під 2% щоб потім свіфтнути за 50 баксів.
кльова порада.

ви мабуть не знаєте значення поняття "форс-мажор" у вашому селі, де віртуальні всі банки крім листоноші, що пенсії розносить

ну і рахувати також не погано навчитися якщо у вас депо 2%


я дуже радий за вас що ви живете в сталицях та вважаєте себе вумнішим за всіх інших мешканців країни. як сказав дописувач раніше - ви в нас вумний. то й платили 50 баксів за свіфт
Востаннє редагувалось mephala в Чет 05 січ, 2023 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:05

  mephala написав:а кто из них себя в рекламе позиционирует как революционный банк без отделений ?
или с укрсибом, агриколем или укргазом можно начать работать не побывав в отделении?

Укргаз можна. Вже коли отримувати готівкову валюту з соцдепо захочуть крім дії ще документи подивитись, зробити ксерокопії. Але стати клієнтом, оформити картки, перерахувати СЕПом гривні та дочекатись завершення соцдепо - все це без відвідування нормально працює.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:14

  ustinovse написав:
  mephala написав:а кто из них себя в рекламе позиционирует как революционный банк без отделений ?
или с укрсибом, агриколем или укргазом можно начать работать не побывав в отделении?

Укргаз можна. Вже коли отримувати готівкову валюту з соцдепо захочуть крім дії ще документи подивитись, зробити ксерокопії. Але стати клієнтом, оформити картки, перерахувати СЕПом гривні та дочекатись завершення соцдепо - все це без відвідування нормально працює.


і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:15

  flex123 написав:в табличке в сносках есть комментарий про дни, когда не рекомендуется открывать депозиты, например сегодня светится "08.04.2023 - Суббота ! Открывать сегодня депозит не рекомендуется !", т.к. в таком случае окончание депозита и получение денег переносится на следующих рабочий день.
Как можно использовать эту рекомендацию - открывать в такие дни в банке. в котором
последний день депозита попадет на рабочий день? В разных банках по разному трактуют 3 месяца - где-то это ровно 90 дней, где-то это именно календарные 3 мес. Когда много банков в работе, то довольно сложно еще и такими нюансами заморачиваться на мой взгляд.
Или может смысл этой рекомендации в другом состоит?


никак
вопрос в одном - выдадут / оставят обязательства в долларе
или станут в гривне
или в фонд ЗСУ

остальное - тлен
я играю но смотрю ОВДП одним глазом
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:17

  deepfree написав:
  Sain_повернувся написав:у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір

А це вже цікаво. ФОП має рахунки в Приват. В цьому ж Приваті відкриває депо як фіз особа. Приват під час відкриття (на відміну від Аваля) не питає чи особа зареєстрована ФОП, хоча знає це - бо ж рахунки в цьому ж банку і відповідно до податкової не передає повідомлення. Або Приват налажав, або інші банки трактують закони по своєму.


Привату ничего не указ, одни онлайн доллары до мейнстрима чего стоят
на деле - вопрос скользкий, ибо нет проблем приватом узнать обороты налоговой по нефоп счетам, поэтому пока не пугают, маскируются
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:18

  Sain_повернувся написав:у мене всі рахунки фізика в банках, де в заяві при відкритті рахунка вказував що є ФОП, додаються і зникають коли їх закриваю, по крайній мірі останні років 7 точно. У колег які зі мною працюють все аналогічно, перевіряли роки 2 тому коли мали аналогічний спір


хорошая кстати метода узнать какие овнобанки типа шарика счет не закрывают
у меня недавно в одном зарплатный счет нашелся, хотя зарплаты сроду не получал
(может пару лет после стипендии) :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:20

  olexander_schur написав:Всем привет.

Кто-то уже заказывал в привате 2670$ по окончанию этого депозита? Мне приложение дает заказать только 2400 (округляет по 100). Получается что открыть депозит с лимитом в 100 000 гривен я могу за один день, а снять его уже не могу, т.к. лимит превышен. Так?


так
есть банки смотрят лимит выдачи по хз какому курсу близко к карточному или еще хз какому
сходу Приват и кредо, но еще 2-3-5 можно накопать
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:21

  1984 написав:
  deneg net написав:
  om77 написав:Доброго вечора. Посоветуйте куда вложить 2 котлеты. МТБ стоит переплаты 1000грн? Выбираю из списка из УБИБ, Альянс и МТБ. Или не должно быть проблем с отдачей нормальных купюр у УБИБа и Альянса?

УБИБ отдаёт то новыми, то старыми, когда как. МТБ всю дорогу отдавал новыми. В Альянс ходить с валютой стрёмно, поэтому не знаю как там.
Не пойму только почему такой выбор. Чем не устравивает Айбокс, или Конкорд, или Тас и подобные?


подскажите, а в чем разница какие купюры старые новые?

По сабжу - Альянс выдал нормальными купюрами, новые или старые не обращал внимание, аналогично и УБИБ


кассирши в обменке вас расцелуют
хотя от новых 50к нос воротят :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:21

  zvirobiy написав:greenozon
Получається, що банки про депозити та доходи надають інфу у податкову, а % з доходу потрібно самостійно оплачувати?


с депозитов платит банк
с ваших долларовых 0,01% дохода платится аж 1 копейка, не переймайтеся
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