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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:22

  om77 написав:А подскажите по Конкорду, звонил и писал в телегу, оба оператора говорят на депо начисляют 2% в мес, я переспросил не 2% годовых, а именно в месяц и получится 6%, он сказал да, слишком кучеряво звучит. Сколько то в итоге процентов накапает за 3мес?


все нормальные в Польше и дальше
везде, не только в банках, по компететности дичь
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:23

  vovabelokon99 написав:Перечитав багата і так не зрозумів що робити ізі?
Як зняти з мінімальною комісією, а то 0.75%+15 грн не хочеться переплачувати, депо закінчується 14.02


не жлобиться
банкам тоже надо на что-то жить :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:25

  alex0010 написав:Всем привет, нужна Ваша помощь. Недавно нашел эту тему, перечитал часть сообщений и насколько я правильно понял, что оптимальный вариант для покупки это Райф и Моно. У них спустя 3 месяца сложно, но реально получить валюту. Или если я ошибаюсь, поделитесь опытом и подскажите пожалуйста банк, который оптимальный по вашему мнению. Спасибо!


из надежных Райф самый выгодный, так что если вам только один - то да
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:30

  mephala написав:і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.

Апка багована, тут не поспориш. Але я через Дію зареєструвався. Отут інфа (10 хвилин шукав де воно у них на сайті, сайт не кращий за апку). Я жодного разу не бував в Укргазі, але через дію зареєструвався, оформив картки, дочекався закінчення - прийшов у відділення і після ксерокопій паспорта, кода і заповнення короткої анкети був допущений в категорію "не стрьомний клієнт" та зняв готівку.
Але банк дивний. Навіть за переказ на спецрахунок НБУ для ЗСУ хочуть комсу.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 00:18

  mephala написав:
  ustinovse написав:
  mephala написав:а кто из них себя в рекламе позиционирует как революционный банк без отделений ?
или с укрсибом, агриколем или укргазом можно начать работать не побывав в отделении?

Укргаз можна. Вже коли отримувати готівкову валюту з соцдепо захочуть крім дії ще документи подивитись, зробити ксерокопії. Але стати клієнтом, оформити картки, перерахувати СЕПом гривні та дочекатись завершення соцдепо - все це без відвідування нормально працює.


і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.

я в еко реєструвався віддалено через додаток ні разу не відвідавши банк і вже 6 депозитів доларових (3 своїх і 3 дружини) виніс без замовлень в день закінчення депо
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